日本新幹線驚傳無差別砍人事件   1死2傷

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）日本東海道新幹線昨（09）日晚間約9點50分（台灣時間8點50分）驚傳有男子持刀砍殺車廂旅客，共3人受傷，其中1名男子在送醫後宣告不治，2名女子身受重傷。涉案男子隨後遭到日本警方逮捕。

根據日本媒體《NHK》報導，一輛從東京出發，前往大阪的東海道新幹線「希望265號」（のぞみ265号）列車剛駛離新橫濱車站，22歲的小島一朗持刀攻擊同車廂乘客，其中1名30多歲的男子因遭刺中頸部，在送醫之後宣告死亡，2名女性頭部受傷，但沒有生命危險。

這班列車有16節車廂，當時列車上約有880位乘客，車掌立刻聯絡控制中心，列車緊急停靠小田原站。

家住愛知縣的嫌犯小島一郎在被日本警方逮捕之後表示，「搭車過程中覺得心情煩悶，想殺人，殺誰都好」，警方初步認定這是場無差別攻擊事件。

日本警方透露，22歲的小島一郎失業在家，從東京乘坐新幹線，之後對同車廂旅客發動襲擊，現場遺留2把作案用刀子，因此被警方認為有預謀犯罪可能，將持續進行調查。

報導並指出，當時有乘客聽到隔壁車廂傳出尖叫聲，並聽到有人大喊「隔壁車廂有人被刀刺傷了」，造成大批乘客恐慌並往其他車廂逃離。

一名前往京都的38歲女性乘客表示，當時情況很混亂，不知道犯人到底在哪裡，完全處於恐慌的狀態，只能盡全力往其他車廂跑，所幸在小田原站就聽到犯人被逮捕的消息。