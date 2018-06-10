麻疹疫苗到貨  暑期出國別忘評估打疫苗

疾管署宣布，自費麻疹疫苗自6月11日起解除管制，15萬劑將分批到貨，建議暑期要到東南亞、歐洲等麻疹流行區的民眾評估施打疫苗，日本沖繩的麻疹疫情則可望下週解除警報。

台灣及日本沖繩麻疹疫情日前引發國人搶打自費麻疹腮腺炎德國麻疹（MMR）疫苗，當時3天就打掉1萬劑，衛生福利部疾病管制署接手控管，從國外緊急叫貨。

疾管署副署長羅一鈞表示，經疾管署和廠商緊急爭取後，目前MMR疫苗已就位，將自明天起依醫療院所訂單陸續配送，開始恢復供應民眾自費接種，取消醫療院所自費MMR疫苗調控措施。

羅一鈞說，民眾如因辦理居留定居/工作/或簽證、出國留學或移民、準備去麻疹流行地區，或工作性質經常接觸外國人、醫療照護工作人員等，建議可先洽醫療院所詢問接種事宜。

全球麻疹疫情持續，台灣鄰近國家病例數以印度、印尼、菲律賓、中國大陸、泰國為多，且持續有病例發生。

歐洲地區以法國、希臘、塞爾維亞共和國、烏克蘭最為嚴峻，另羅馬尼亞，義大利及英國英格蘭病例數高於往年。目前疾管署將以上各國及哈薩克、剛果民主共和國、幾內亞、獅子山及奈及利亞共17國旅遊疫情建議列為第一級注意（Watch）。

羅一鈞提醒，暑假若有出國計畫，且是到麻疹流行地區者，可評估施打麻疹疫苗，出國前2週施打疫苗就能有足夠保護力。至於日本沖繩的麻疹疫情，應於下週就會解除警報。