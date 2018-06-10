臺越法律名詞對照表   陳玉水幫越配了解權益

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）來自越南的新住民姊妹陳玉水，有感於許多越南新住民姊妹與越南移工朋友，因為對臺灣法律不甚了解，影響自身權益，甚至造成權益受損，因此，她運用自己法律與語言專長，編製「臺灣-越南重要法律名詞對照表」手冊，希望藉此幫助他(她)們，促進法律平等。

目前仍就讀師範大學課程與教學研究所的陳玉水來自越南隆慶市，從國中就開始自學中文， 94年到98年間，就在越南一家臺商公司擔任中越文通譯員，因熱愛中文，99年來臺留學，於師範大學華語文學系繼續進修中文，目前已考取TOCFL華語文能力測驗證書，優異的表現使她成為一位專業的越南語通譯人員，並在移民署臺北市服務站擔任通譯。

早已認定臺灣是第2個故鄉的陳玉水，有感許多越南勞工朋友、姊妹們因對臺灣法律不甚了解，而影響自身的權益，比方遭受家暴、勞力剝削或性侵害時，往往第一時間，未獲得正確資訊，因而錯失請求協助的最佳機會，加上勞工及姊妹們中文語言能力不足，更不知如何為自己爭取權利，例如性侵害被害者可以請求「陪同偵訊」，但在越南根本沒有這個觀念，因此不知情的越南人，可能不知道自己有合法的權利，可以請求社工這種專業身分人士到場協助。

有鑑於此，陳玉水希望藉由參與法律研習課程，運用自己語言所長，整理出「臺灣-越南重要法律名詞對照表」手冊，藉此幫助越南在臺打拚的同鄉，她的想法已經獲得移民署築夢計畫的補助，目前這本法律手冊已經完成並付梓。

陳玉水認為，平等權乃是基本人權之一，不可因國籍的差異而有區別，由於越南籍人士在臺灣生活人數越來越多，希望透過「臺灣-越南重要法律名詞對照表」，讓更多在臺越南移民與移工能更加瞭解臺灣法律，避免因不了解或誤解法律規定而犯錯，同時可以主張自己的權利。

「這本翻譯手冊是初版，還存在一些不盡完善，期待在未來的日子裡可以有機會再補充更多的內容」，陳玉水並說，希望透過這本手冊拋磚引玉，吸引更多人投入司法通譯的領域。