旅美台灣茶葉大使  向全球推農創科技

台灣農林公司的「老埤計畫」，讓桃竹苗的東方美人茶在屏東內埔也能量產。長期關注台灣茶產業的旅美台灣茶葉大使許正龍與潘掬慧夫婦，計畫從美國開始，讓全球認識台灣茶葉的創新，拓展茶產業人才的國際舞台。

許正龍與潘掬慧在美國40多年，念茲在茲仍是重振台灣茶產業的輝煌，兩人在美創辦國際茶葉專業人士參加的「台灣烏龍茶學習之旅」（Taiwan Oolong Study Tour）已舉辦10屆。

不過這對夫妻檔認為，台灣茶產業須要與時俱進的新意，才能歷久彌新，融合食安、科技與生態的老埤計畫，不僅讓美國老牌茶商GS Haly驚艷，許正龍與潘掬慧也看到，台灣茶產業足以前進世界的利基。

老埤計畫是台灣農林公司，藉資策會的「神農產銷」平台，把大數據（Big Data）的概念與技術，應用於農業生產的方案。

操作方法就是掌握所有關於栽植的要素，農藥、肥料、機具與人力，病蟲與草害，天氣和濕度變化，土壤特質、作物品種及生長狀況等數據，全匯入系統分析、彙整與編排。

彙整茶植栽的大數據，即可從作物源頭把關土壤、水質及育苗品質，真正完善從根源起步，確保食物從農田到餐桌的全程食安，同時做好生態保育。

台灣外銷的主力茶品東方美人茶，原本屬桃竹苗的特產，許正龍指出，在老埤計畫的基地屏東內埔栽植培育，達到質量都兼顧的理想目標。

今年3月，許正龍與潘掬慧邀請GS Haly代表走訪屏東，茶商不僅讚許老埤計畫育成的茶品，更稱讚這樣好的計畫應該向世界介紹。

負責主導老埤計畫的台灣農林茶業處經理鄧志民，將在美國拉斯維加斯舉行的2018世界茶葉博覽會（World Tea Expo），向來自全球的茶商介紹融入大數據的科技，可望讓茶產業回春的研究創新。

許正龍與潘掬慧相信，老埤計畫方案同樣可運用於其他農產品的栽植，並輸出至其他土地資源豐沛的國家，發展並與台灣結合。

如此既可解決台灣耕地有限的難題，也將台灣農創經驗向全世界推廣，科技人才有更寬廣的舞台。許正龍說：「融合食安、科技與生態的農創，是台灣展望將來的出路。」

明年在芝加哥舉行的美國國際食品科技展（IFT's Food Expo），許正龍與潘掬慧也籌畫，將技術透過展覽推向國際舞台，向全球介紹台灣改變生產觀念的新科技。