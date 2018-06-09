被莒光號從南夾到北　「藍寶寶」將於臺北機廠修復

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）導演侯孝賢執導的電影《戀戀風塵》中的藍皮柴油客車即將回歸！文化部今（9）日與交通部於臺北機廠簽署「藍寶寶維修合作計畫」，將邀集老師傅及專業技術人員，修復四輛藍皮柴油客車，重現火車當年的風采。

根據文化部，俗稱「藍寶寶」的藍皮柴油客車，前身可追溯至日治時期由日本引進的輕快汽油客車，當時這些車的圓頭造型，是建築、設計史上流線形運動反映至火車工業的絕佳寫照。

雖然二戰時期，輕快汽油客車因汽油短缺而停駛，臺北機廠隨後仍將一部份的汽油客車修復至可行駛的狀態。

到了1950年代，配合政府發起的「克難運動」，臺灣鐵路管理局將這批行駛於臺北、蘇澳間的客車稱做「克難號汽油車」。

1954年後，這批車轉入支線服務，也就是許多臺灣民眾乘坐平溪線、內灣線、集集線、淡水線，以及新北投等支線所使用的藍皮柴油客車。

臺鐵局在1999年將全數藍皮柴油客車除役後，有些車體拆解做為鐵路餐廳使用，有的則在歲月中解體湮滅，臺鐵局僅存的最後四輛，編號DR2102號、DR2203號、DR2303號、DR2404號的藍寶寶，日前由臺東機務段以莒光號前後包夾的方式運往基隆七堵調車場後，再以公路運輸方式將他們載運進駐臺北機廠。

藍皮柴油客車以莒光號前後包夾的方式由臺東運往基隆（照片來源：文化部提供）

在今日的簽約記者會上，文化部長鄭麗君、交通部長賀陳旦，以及民謠國寶陳明章等人，以修復工具銲槍，共同在藍寶寶車頭焊出火花，象徵啟動藍寶寶修復計畫。陳明章也現場演奏他當年為《戀戀風塵》所作的電影配樂「平溪線的小火車」，與在場與會人士一同回味藍皮柴油客車普及的年代。

鄭麗君表示，在古蹟保存運動之中，臺北機廠一直是最受各方矚目的案子；臺北機廠不只具有建築實體的文化資產價值，更乘載了臺灣的鐵道發展史。

鄭麗君指出，也因為在侯孝賢《戀戀風塵》、《南國再見．南國》等電影中反覆出現，「藍皮DR」的身影，也隨著電影於國際上頻頻曝光，在許多外國友人的眼中，成為最能代表臺灣特有風情的象徵之一。

文化部則表示，此次與交通部合作，期盼在修復之後，重現具歷史意義、碩果僅存的藍寶寶的昔日風采。

音樂人陳明章（左起）、交通部長賀陳旦、立法委員吳思瑤、文化部長鄭麗君參觀藍寶寶車廂（照片來源：文化部提供）