黑道女兒靠閱讀走出憂鬱  創辦「行冊」帶給人歸屬感

坐落在大稻埕的「行冊（walkingbook）」，以「家」的概念貫穿各樓層，讓一棟歷經時光洗鍊的老建築搖身一變，成為咖啡廳、餐廳、圖書館的複合空間。行冊創辦人Ting說，會以家的概念出發，是深受泰戈爾作品〈倦旅的家〉的影響，「旅人叩過每一個陌生人的門，才能找到自己的家，人只有在外面四處漂泊，才可以達到內心最深的殿堂。」每個人終其一生都在尋找歸屬感，行冊想做的，就是提供一個這樣的歸屬空間。

閱讀陪伴走過人生幽谷 體認每個人都需要安靜獨處

​行冊三樓的圖書館，是Ting鍾愛的空間，「每個人都需要獨處，三樓其實就是要打造一個可以獨處的秘密基地。」曾經在2005、2009年兩度深受憂鬱症之苦的Ting，回想那段無法入眠的時間，陪伴著她走過人生幽谷就是藉由大量閱讀與看電影。而有個黑道老大父親的Ting說，人一定會遇到某個階段是需要有個空間可以獨處，透過反覆自我提問挖掘內心，「但我當時沒有，當時家裡人很多，我找不到地方躲，而我看著爸爸朋友的小孩一個個往黑道的路上走去，我很清楚我不想變成這樣。」Ting強調，每個人都需要一個安靜的地方閱讀，她想把這概念融入行冊三樓空間。

Ting表示，三樓圖書館空間的概念就是要打造，在行冊，你有100種讀書的方法，或坐、或臥、或躺、或窩，任何姿態都可以閱讀，不需要受限，專心享受靜謐時刻，沉潛外界所有喧嘩，重新整理思緒，安靜地與自己內心誠實對話，愛因斯坦曾說過，他覺得最快樂的時候，是一種「孤獨的愉悅」。

打造一個可以獨處的秘密基地。

閱讀空間付費使用 尋找自在不需昂貴代價

​三樓的圖書館以「木貨櫃」概念設計，以斜角、階梯、窗格組成不規則的切割空間，打造出能以各種姿勢閱讀的書房。你可以規規矩矩坐在類似圖書館的桌椅前閱讀；或者是找個僻靜的角落，窩在懶骨頭上，拿一本你愛的書；更可以躲在採光明亮，猶如秘密閣樓的小空間，向外觀察大稻埕來來往往的車水馬龍，讓閱讀有更多可能性。

在這裡是採付費使用，不開放拍照、不能飲食，只能喝水。Ting說，會有限制是因為書房有許多書，擔心飲食弄髒書籍，影響到其他使用者，因此需透過規定維持環境水準；這是一個「不需要付出很高的代價，你就能得到自在的空間，因為人生自在是需要付出代價的。」

戲稱自己有「靈魂易感無聊症候群」的Ting，希望能夠讓書房更有活力，所以將在今年重新啟動當初想做的共同工作空間（co-working space），但強調並非與產業有關，而會與創作有關。Ting分享，「對我來說，行冊理應是一個思潮匯聚的地方，也就是有很多不受限制的創意，天馬行空奔馳。」

以「木貨櫃」為設計概念，組成不規則的切割空間。

陳列珍藏小說、影像書籍 設置蔣渭水專區

​Ting也替三樓空間選書，其實都是她喜歡的書。Ting鍾愛小說，不論台灣或國外的，「有一度迷戀抗戰小說，幻想自己是書中的角色，在戰火蔓延中見證時代變遷。」這裡也陳列許多台灣歷史文化書籍，甚至有蔣渭水專區，她說，決定在大稻埕創業後，才發現行冊的原址是「台灣新文化運動之父」蔣渭水當年開設的大安醫院。蔣渭水在日治時期為台灣社會診斷病灶，曾撰文〈臨床講義〉開出五味藥方，當中就有「設置圖書館」處方，「在規劃空間前，其實我並不知道，發現後有一種驚喜，可以做一點跟他一樣的事，彷彿冥冥中有些契合之處，期待這空間能影響其他人，或者，這也是為什麼到這裡來的原因吧。」

而學影像的Ting也把她喜歡的電影理論、攝影、影像等相關書籍陳列在這個空間中，還有很多的電影小說；Ting說，自己喜歡對照電影跟小說之間的差別，看看文字的想像跟影像的想像哪個比較厲害。當然，裡頭也有婆婆廖玉蕙的一些收藏作品，大體上以文學性的小說、散文作品為主。

問Ting有沒有哪本書影響她較為深遠？她選了《傅雷家書》。Ting說，當初看完跟朋友討論，朋友說要是爸爸是傅雷會覺得發瘋，每週都要寫一篇家書給兒子傅聰，也管得太多了，但Ting卻說：「大概是移情作用吧，我在閱讀的過程中，很羨慕傅聰，也希望我有一個這樣的爸爸，書裡頭有很多東西影響我很深。」她說，行冊開幕後爸爸曾經來參觀，「我想他不大明白我做這些事情在幹嘛？只問說這樣會賺錢嗎？其實我很愛爸爸，他大概不知道我會變成現在這樣子，他對我的影響有多大。」

設有「台灣新文化運動之父」蔣渭水專區。

獨立書刊推廣集散地 曾獲社會企業肯定

​三樓空間比較特別的是，還有收藏許多台灣的獨立書刊。獨立書刊簡單來說，就是包括內容、編輯、排版、校對、美術設計、行銷和販售，完全不仰賴出版社，也不受出版社限制，不以圖利為目的，忠於自我想法，自費發行的實體刊物；但台灣的獨立書刊僅於某些獨立書店販售，對創作者來說「被看見」的機會很少，所以行冊致力成為台灣獨立書刊的集散地，以館藏為主、販售為輔，蒐集、整合散落四處的台灣獨立刊物，透過推廣讓更多人認識這些獨立書刊。

Ting說，台灣有許多年輕人的創意與想法透過獨立書刊展現，「我覺得看這些東西很有趣，呈現當代年輕人的想法。」這些獨立書刊獲得Ting青睞，正是因為他們沒有設限、語彙也沒有修飾，看不到華麗詞藻、經過設計的照片，有些還可能有點自溺讓人看不懂，但卻展現出他們的態度。而因為推廣台灣獨立書刊的理念，行冊被經濟部中小企業處審核為社會企業。

行冊致力成為台灣獨立書刊的集散地。

花兩年時間扎根 勇氣滿出來從未想放棄

​經營兩年多下來，參觀行冊的人形形色色，有人會說這地方很有趣、有人直言不會賺錢、有人說很羨慕這樣的店、也會有人高喊書房空間是做文創的啦；Ting說，這兩年行冊在扎根階段，緩慢地成長著，解決許多困難，也獲得許多經驗，這些都是讓行冊繼續前行的動力。

問她曾經想放棄嗎？Ting說，自己是一個「勇氣滿出來」的人，很拚很衝不輕言放棄；對創業這件事，她笑說，傻傻一路走來，最重要「要找到一個愛你也相信你的人」，她不諱言夢想跟現實總有差距，「腦袋在天空飛，雙腳要在地上走，若是沒有辦法平衡，就需要找到可以一起前行的好夥伴，很慶幸跟有創業夢的老公Hank往同方向前進。」

就好比行冊一樓凹陷地板的設計，常被說好像很容易跌倒；但李遠哲曾說：「這地板要讓你慢慢走，放慢你的腳步，讓你的靈魂跟上來。」行冊，就是想要提供一個空間，當你走進來時，好好跟自己相處，停下繁忙腳步，學習獨處思考生命意義。

Ting（左）與Hank是夫妻，也是創業的好夥伴。



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