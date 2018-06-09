漫畫基地畫武談俠 細說台漫武俠經典魅力

漫畫基地預計7月底啟動營運，今天先在台北華山園區舉行前導特展暖身，以台灣武俠漫畫為主軸，介紹5名經典武俠漫畫家並展出眾多珍貴手稿及史料，讓民眾重溫過往武俠漫畫魅力。



文化部規劃台灣首座「漫畫基地」作為台灣漫畫創作交流、跨界媒合及展示行銷的場所，預計7月底啟動營運前，規劃舉辦前導特展「臺漫時光機－畫武談俠」，今天在台北華山文創園區舉行宣傳記者會。



1960年代後，台灣漫畫閱讀市場興盛，各類別作品產量豐富，其中獨樹一格的武俠漫畫更風行一時，造就台灣漫畫史一段全盛時期，其中以「諸葛四郎」系列家喻戶曉的葉宏甲、「小俠龍捲風」嶄露頭角的陳海虹、擅長編劇的漫畫家游龍輝、畫風奔放隨興的淚秋（本名許幸修），以及2017年金漫獎特別貢獻獎得主許貿淞等人，當時皆揮灑出一片漫畫武林。



對於以武俠漫畫類別作為展覽主題，策展人王佩迪表示，台漫早期有鄉土、兒童、幽默漫畫等類型，其中最特別的就屬武俠漫畫，而在當時受政治思想壓迫氛圍而感到鬱悶的台灣人，看到武俠漫畫裡的大俠伸張正義、打擊壞人，對於人民來說有所抒發的功用，因此武俠漫畫更具有其社會性意涵存在。

