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川金會維安升高　山寨金正恩機場遭盤查

新加坡警方要求假金正恩不得接近川金會地點聖淘沙島

By 黃紫緹,台灣英文新聞－編輯
2018/06/09 15:51

山寨版金正恩與川普在川金會前夕抵達新加坡（美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）隨著川金會將於下週二登場，相關主角的一舉一動莫不引發關注，就連山寨版金正恩也不例外，週五抵達新加坡的他，馬上被警方扣留機場，「拷問」了兩小時才放行。

香港喜劇演員霍華德（本名Lee Howard Ho Wun，藝名Howard X）以模仿金正恩聞名，趁著川金會這千載難逢的機會，新加坡一間購物中心特別邀請他與另一名山寨川普出席行銷活動。

霍華德向美聯社表示，他在新加坡樟宜機場被警方攔下，不僅個人物品被搜，也被盤問了兩小時才脫身。警方問他是否在各地參與過抗議活動，包括香港的民主示威。他坦言曾出現在香港抗議場地，但表示只是擔任鼓手表演。

警方還要求他不得靠近聖淘沙島以及香格里拉酒店。川金會已定在聖淘沙的嘉佩樂酒店舉行，而川普傳將下榻相香格里拉酒店。

這名山寨金正恩表示，未來幾天將與川普模仿者Dennis Alan進行政治嘲諷表演，但絕對沒有抗議意圖。

星國政府在一份聲明中指出，警方對霍華德進行了約45分鐘的訪問。為配合移民單位的通關程序，所有進入新加坡的旅客都可能面臨額外審查。

新加坡對抗議活動甚為敏感，只有芳林公園（Hong Lim Park）是星國唯一合法的示威場所，需先取得公園同意，其他集會活動更須先取得警方許可。

山寨版金正恩與川普吸引群眾圍觀（美聯社）
霍華德
川金會

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