金門浪漫之旅 集團結婚包辦古典婚紗

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）金門縣政府推出了「2018金囍假期I Love You」結婚、愛情主題旅遊，除了邀請30對新人參加集團結婚，亦將於7月推出20個金門浪漫秘境景點，號召情人來大放閃光。

觀光處表示，此次透過「愛情」為主題來包裝金門旅遊，以辦喜事的心情來迎接觀光客，讓更多人認識金門特有的閩南文化風情及戰地風光。

6月29日至7月3日首波強打結婚主題旅遊，限量邀請海內外30對未婚新人來金門尋找浪漫秘境，報名的新人除可獲得婚紗拍攝、婚紗相本、金囍婚宴、限量主題酒、專屬紀念T恤等多項超值好禮外，還有由設計師吳亮儀量身打造的東方嫁衣，讓新人們體驗古典幸福婚禮。報名時間即日起至6月15日止。

針對婚紗的設計理念，吳亮儀說明，金門隨處可見閩式建築與古洋樓、「囍」字磚，以及以龍紋與鳳紋為主的圖騰，這些都是她的靈感來源，將融入本次婚紗設計。

觀光處說明，7月1日至11月15日將推出愛情主題旅遊，主打20個金門浪漫秘境，另特別在金門總兵署設置婚紗體驗館，讓民眾體驗打卡拍照。報名愛情主題旅遊的情侶就可以預約體驗、拍攝，並可獲得愛情主題酒、專屬紀念T-shirt等相關好禮（限量兩百對）。

上述活動只要購買機票、住宿即可參加。目前受理報名踴躍，數量有限，敬請保握機會，活動辦法及相關資料，可至活動官網的「我要報名」處下載，或洽（02）23027565金門婚紗小組詢問。

吳亮儀設計師將為新人打造古典風情婚紗（圖／中央社）