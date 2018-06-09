美國中年自殺率上升　醫界籲尋求心理治療

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）不到一週，55歲的美國知名時尚設計師凱特絲蓓（Kate Spade）與61歲的名廚兼美食節目主持人安東尼波登（Anthony Bourdain）相繼自殺身亡，外界譁然，亦凸顯了美國中年自殺率升高之趨勢。醫師呼籲，若出現憂鬱症狀，應儘速求助。

根據美國疾病管制中心（CDC）最新報告，美國自1999年開始自殺率逐年上升，其中45歲至64歲的中年自殺率增幅最大。研究顯示，原因與經濟疲弱及鴉片類藥物成癮有關。

美國自殺防治基金會（American Foundation for Suicide Prevention）精神科醫師Christine Moutier表示，若出現以下症狀，代表患者恐有自殺傾向，親朋好友應有所警覺、適度給予關心：

＊表達無助感、情緒受困、覺得自己是別人的包袱、有想死的念頭。

＊異常情緒起伏、疏離家人朋友、不再從事日常活動。

＊將重要物品贈與他人。

＊酗酒、藥物成癮。

CDC的報告顯示，許多自殺者並無心理疾病治療紀錄，但美國國家心理衛生研究院（National Institute of Mental Health）醫師Joshua Gordon表示，許多症狀都被忽略，未及時處理。他指出，目前可透過心理治療及若干精神藥物降低自殺傾向，呼籲醫師多關切患者的心理健康，從而評估其自殺風險。

由於自殺是有傳染性的，美國精神科協會（American Psychiatric Association）醫師Altha Stewart呼籲，自殺是可預防的，出現類似症狀的患者應尋求協助，治療心理疾病並不可恥。