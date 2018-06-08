當代館錄像個展　帶領觀者重新思考臺灣地緣政治鬥爭

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）藝術家雪克近年創作多關注亞洲地緣政治歷史，而此次在臺北當代藝術館推出的個展，便集製不同的媒材與作品，賦予新的詮釋後，並試圖想像臺灣這座島嶼曾經歷過的地緣政治鬥爭，以及人們如何在不同的政經文化與各式衝突下找到安身立命之處。

《島嶼的曾在—雪克個展》即日起至08月05日在MOCA Studio實驗展場展出，四件展品穿插結合電影片段、照片、文本、檔案、錄像、歌唱、對白等，藉由歷史記錄亦或是當代影像，藝術家重新詮釋、再造新的意義，讓觀者在過去與現代迴盪之間，重新思考臺灣歷史與社會。

作品《回魂記》以懷舊電影角色和民謠歌曲，重新詮釋時代的集體記憶，三頻道的空景陸續出現電影《龍門客棧》、《養鴨人家》，以及《兒子的大玩偶》中的主人翁，以及片中搭配撥放著的歌曲《多少柔情多少淚》、《何日君再來》、《黃昏的故鄉》。

此外，穿插在展牆上的作品《臺北公園》，則利用臺北歷史的影像檔案，將臺北比擬為一座擁有多元族群集體記憶與文化景觀的公園，試圖描繪出這個城市裡的人們曾經的生命樣貌，以及與現代生活的連結。

利用歷史檔案影像、國際條約，以及臺灣文學作為材料的作品《不沉的航空母艦》，是藝術家盼引領觀眾審視在島嶼上生活的人們，是如何在國際衝擊間自處與回應世界，以及觀察這片領土在地緣政治歷史中的位移。

作品《隱沒帶》則由三支短片組成，沿著歐亞陸板塊與菲律賓海板塊交界，碎語朗誦著國際法條邊經過臺北的大屯火山群；臺灣演員吳文翠自述17至20世紀的臺灣選詩，映襯著花蓮玉里至安通段舊鐵道，以及一群高中生在臺東利吉惡地，搭配舞蹈和軍訓動作演唱著個各年代族群代表經典組曲。

三個片段分別呈現不同的地貌，也隱約傳遞著臺灣這座島嶼曾經歷過的地緣政治鬥爭，以及人們自身的故事。

雪克曾於去（2017）年以《重定現在》（Re-Re-Positioning the Present）為題，參與紐約國際創作暨策展機構（International Studio and Curatorial Program, ISCP）展覽。作品同樣透過錄像方式，道出臺灣生存在不同帝國邊緣的歷史背景，並剖析複雜的政治現況。

導演黃明川、臺北當代藝術館館長潘小雪、藝術家雪克、 策展人黃香凝、演員張晉維（照片來源：臺北當代藝術館提供）

藝術家導覽《島嶼的曾在—雪克個展》（照片來源：臺北當代藝術館提供）