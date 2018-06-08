晶華「晶彩婚禮週」下訂送10萬元購物金與多項好禮

洋溢著幸福氛圍的六月天，正是準新人們籌備結婚、進行各式嫁娶活動的旺季。有別於各大酒店或是婚宴廣場紛紛舉辦婚禮體驗日的活動，台北晶華酒店將於6月8日起展開為期10天的「Regent Wedding Week晶彩婚禮週」，以「精彩時刻‧晶華為證」為主張，邀請Harry Winston、Maserati、Cortina Watch、O! Balloon…等品牌共襄盛舉，準新人們於活動期間前往位於麗晶精品的Wedding Salon洽談，除可享有豐美的婚宴茶點與飲品之外，現場另有「好禮三重送」以及「精品升等」活動，晶華期望見證新人們生命中每一個幸福的瞬間，歡迎準新人把握時機，享受難得的尊榮禮遇以及實質的婚宴回饋。

「好禮三重送」的內容豐富多元，包括祝福禮、簽約禮以及滿額禮，祝福禮是蒞臨洽談即無條件贈送由麗晶精品精選品牌提供的歡迎賓禮；簽約下訂後可成為麗晶婚禮卡會員，享有週年、彌月油飯、周歲派對…等一系列餐飲優惠；準新人更可從新婚蜜月住宿兩晚、升等花園套房住宿一晚、結婚週年餐飲禮券6,600元、寵愛新人沐蘭Spa、提供婚禮前六席貴賓美食鑑賞，選擇一至二項簽約禮；婚宴消費總金額超過120萬時，更將安排頂級尊榮的Maserati禮車服務。

「晶彩婚禮週」所推出的婚宴桌價豐儉由人，每桌桌價自13,800元的幸福年曆、22,800元、28,800元至32,800元的大宴會廳專案不等，當週並規劃有形同菜色升等、飯店買單的「精品升等」活動，新人一旦決議讓每桌菜色升等3,000元，飯店將全額回饋每桌2,000元的麗晶精品購物金，新人可輕鬆坐享最高10萬元的現金禮券，於麗晶精品採購婚宴相關商品。

「有空，結婚嗎?」專案則是善用宴會場地產值管理的概念，晶華特選出7月和8月中，特定的宴會檔期並加碼再優惠，若準新人們的日期與時間可配合，無論選擇上述任一桌價的宴席方案，每15桌額外加贈一萬元麗晶精品購物金，不限任何購買金額皆可直接抵用，精采您的婚禮行頭！