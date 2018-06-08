世界海洋日 野柳國小畢業生帶頭宣示實踐新北海洋教育

新北市萬里區野柳國小結合世界海洋日，今（8）日下午於野柳海王星碼頭辦理「畢業獨木舟薪傳活動」，由畢業生代表宣誓實踐新北海洋教育慢魚運動，配合學校海洋教育特色輦轎搖滾，呼籲大家要海洋存本，永續海洋資源。

本屆適逢活動20周年， 30艘獨木舟插上慢魚運動旗幟，在萬里區公所謝文祥區長和教育局田如君股長的見證下授槳，謝文祥區長表示，野柳國小推展海洋運動已20年，每年規畫多元的海洋教育主題，親師生也結合淨灘、慢魚運動、石蓴公主等多樣性活動來實踐維護家鄉海洋環境的行動力。

教育局田如君股長表示，新北市擁有全國最長的海岸線，所以非常重視海洋教育的推動，本次野柳國小以慢魚運動主題結合學校特色獨木舟薪傳，帶動親師生關注海洋生態，透過在地漁村文化讓孩子能知魚、懂魚、會說魚故事，也宣導海洋存本，能吃在地、吃當季，適量捕捉，珍惜海洋資源永續生態，是極具意義和價值的海洋教育薪傳活動。

校長張錦霞表示，每年野柳國小的畢業系列活動都會結合在地文化和海洋教育辦理獨木舟薪傳，感謝本校榮譽會長王國昌先生的支持和指導，也感謝已故張明錫老師為孩子們創發的海洋教育課程，20年的獨木舟特色課程從未間斷。今年特別邀請獨木舟課程創始林子龍校長共同帶領學生完成獨木舟結業培訓，並頒發小勇士勳章，希望學生們能不忘本，擔任捍衛家鄉海洋環境的小勇士。今年幼兒園以旗鼓共舞熱鬧演出，一至三年級學生也扛著在地文化的創意輦轎宣導愛海洋，而全校也進行宣誓慢魚運動，帶動大家關心海洋環境和生態維護。

六年級畢業生林語芊是今年的學生自治小市長，也是本次慢魚運動的宣誓代表，她呼籲大家要能身體力行愛護海洋生態，也鼓勵學弟妹要主動參與淨灘和家鄉活動，讓野柳的優質海洋文化能永續新傳。

五年級學生楊翊綸說，學校的海洋教育課程讓我們可以擔任小小解說員和親自體驗大海的魅力，也有機會和國內外的遊學團體分享交流，這是很棒的經驗，希望大家有機會可以來野柳體驗獨木舟。