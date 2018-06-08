國中教育會考成績今出爐　新北11日起提供專線電話諮詢

本屆國中教育會考成績於今(8)日出爐，為協助學生志願選填，教育局另於九大區提供電話諮詢服務(板橋高中、錦和高中、安康高中、三重高中、丹鳳高中、北大高中、金山高中、秀峰高中、雙溪高中)，服務時間為107年6月21日（星期四）至6月27日（星期三）每日上午9時至下午5時（假日除外）及6月28日（星期四）上午9時至中午12時，除提供電話諮詢外，並於6月23日(星期六)上午9時至下午4時30分提供志願選填現場諮詢服務，歡迎家長及學生攜帶報名志願表(列印草稿)及個別序位查詢結果(已含會考成績及多元學習表現成績)前往諮詢。

新北市政府教育局也將107年6月11日(星期一)至6月15日(星期五)訂為「新北市高級中等學校免試入學適性輔導週」，請各國中透過專業輔導人員、教師及輔導老師，協助學生於志願選填時做出最佳選擇，並適時提供家長所需的諮詢與建議。0

此外，107年6月11日(星期一)上午10時至20日(星期三)中午12時止為基北區模擬選填志願時間，教育局提醒學生及家長，務必先行上基北區免試入學網站查詢個別序位區間資訊，每個區間以0.3%計算，考生可參考每個學校所開的招生名額，評估是否落在理想學校的錄取範圍，並依照學生興趣、性向和能力進行志願選填。新北市政府祝福所有的考生都能順利進入自己理想的學校就讀。

新北市學生成績亮眼，其中淡水國中9年級的新住民第二代劉怡靚同學，107年度國中教育會考成績5A，其自幼接觸古箏，在家人及師長的支持下，獲得2016年全國學生音樂競賽古箏獨奏國中A組優等獎，並獲內政部移民署「第4屆新住民及其子女築夢計畫與2017年新住民及其子女培力與獎助學金」。

新埔國中梁家豪同學母親早逝，父口腔癌末期，家境清寒，為中低收入戶，雖為學障生，但仍知奮發圖強，屢次榮獲本校閱讀王榜首，且利用午休時段擔任教務處註冊組小義工達三年，品行兼優，其成績雖不是最優，足為殘而不廢之楷模！

永和國中九年35班石瑛，今年三月已考上北一女中科學班，也在今年會考拿到滿級分，要感謝學校提供許多學習資源，給予多方發展的舞台。石同學曾參與新北市「小實驗大學問」活動，到偏鄉三芝國小帶領科學營隊。在校內參與新北市向下紮根計畫，教導社區小學生進行科學實驗。從坐在台下聽講的國中生，到親自規劃活動，能在許多同學面前侃侃而談、示範指導實驗流程，與初次見面的小學生熱絡互動。八年級時，常利用課後時間和研究夥伴及指導老師進行專題研究，窩在實驗室裡為了下一步實驗而苦惱，為了龐大的數據分析而傷神，卻也因此培養其獨立思考、動手解決問題的能力，讓她在過程中愛上了科學。

海山高中國三920班葉弘毅同學本次會考得到5A++、作文六級分的大滿貫成績。葉弘毅同學自封自己是「靈活趣味學習」的高手，提到自己之所以能在會考獲得佳績，是因為自己從不死記知識，而懂得利用原理或是具概念性的原則去理解知識的內涵。例如：生物在理解輸導組織時，就編了一首歌：「（利用哥哥爸爸真偉大的曲調）輸導組織 維管束 木質 韌皮部 木質運水分 韌皮運養分 木質在內 韌皮在外 中間還有形成層 形成層發達 莖就會加粗」。如此一來，在老師的引導下，自己對於知識的掌握，不但充滿樂趣，更能夠靈活的運用而不死記。弘毅同學不僅樂於學習，更能充分掌握自我生心理的狀況，達成最佳的學習效果。有時學習也會遇到撞牆期與挫折，此時往往就是自己的學習心態又走入死胡同而沒有靈活思考，自己就會重新調整心情，找回原來的靈活與趣味，唱首結合知識的歌曲，心情又會跟著悠揚起來。

金山高中朱昱安同學文武全才，且極富藝文氣質，此次拿到4A++1A的好成績不僅是球場主將，更是二胡高手，也在畢業典禮獨奏ㄧ曲，贏得全場嘉賓讚譽。此外賴宜惠溫存婉轉的古箏、黃真又(2A+1A2B++)出神入化的直笛演奏，也是畢業典禮上精彩絕倫的演出。在這群優秀的學生身上能更加肯定正常化教學，創造學生多元學習的方向，能給學生適性發展的空間。

三峽國中蔡昀涵是一位獨立、自主的孩子，從小就能規劃好自我學習的時間，求學生涯中也未曾參加過任何補習。除此之外，昀涵更是運動好手，屢屢代表班上運動隊伍參賽，和同學感情很好的她表示，最喜歡和同學們一起為了某個目標努力的感覺，「一起，讓我變得更有力量！」。允文允武的昀涵也是個謙虛的孩子，去年當他得到聯合盃作文大賽九年級組第一名的榮耀，面對所有的恭喜，她除了感謝，也不斷表示自己其實還有不足，仍須努力。昀涵的母親同樣身為教育工作者，她跟我們分享：「連我們大人都很佩服昀涵面對壓力時的穩定情緒，而正常的作息、良好的時間規劃，就是讓昀涵能在辛苦的衝刺中堅持下來的力量。」