參與式預算在丹高 我們的預算我們決定

丹鳳高中首次進行以學生為主體的參與式預算，由學生所聚焦產出三個主題，於今(8)日上午9點至12點進行全校學生的投票，依據學生投票結果與參與，彙整學生的期待與意見，來進行三十萬預算的執行與採購。

丹鳳高中表示，參與式預算能落實在丹鳳高中，要感謝楊春妹議員挹注三十萬元經費。讓學生透過共同討論、提案及票選，參與學校公共議題解決方案，不但有助於提升學生獨立思考、溝通互動，更是公民參與素養、民主精神的實踐。

本計畫在辦理時採取二階段的作業方式，6月1日先由學校安排專家入校，為學生代表(包括高中學生自治會長及副會長、九年級畢業班代表、原住民同學代表等45位學生參與)進行「參與式預算培力工作坊」，讓同學們先透過環境的掃描與意見的傳達，畫出學校需優先改善與進行的內容。此次培力的結果共選出三個學生心中想要改善的項目，分別是廁所整建與改善、班級教室櫥櫃的增置、與原住民文化活動的規劃與辦理。

丹鳳高中近年來積極改善校園環境與設備，在106學年度校務評鑑更榮獲「高中課程」、「國中學務」、「績效表現」等三項榮譽通過金質獎，在校區中學中表現亮眼，此次辦理參與式預算的方案更期待透過民主參與的機制，聽見青少年的聲音，為投入預算及改善環境呈現更多的可能，讓丹鳳高中更為青少年學子所熱愛，形塑更優質、友善的學習空間。