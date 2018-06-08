富邦金控2018年前5月自結稅後淨利286.24億元　每股盈餘2.8元

富邦金控2018年5月自結稅後淨利61.6億元，較去年同期大幅成長91%，累計前5月稅後淨利286.24億元，較去年同期成長86%，每股盈餘(EPS)為2.8元。

各子公司獲利表現詳細說明如下：

富邦人壽2018年5月稅後淨利24.02億元，較去年同期成長52%。受惠於良好的承保表現及投資績效，今年前5月稅後淨利累計達151.42億元，較去年同期大幅成長151%。前5月初年度保費收入（First Year Premium）達823億元，較去年同期成長13.7%；總保費收入（Total Premium）為2,313億元，較去年同期成長8.9%，整體保費收入維持穩健的成長動能。

台北富邦銀行2018年5月稅後淨利21.49億元，較去年同期成長65%，主要由淨利息收益和手續費收入成長帶動。累計前5月稅後淨利88.45億元，較去年同期成長26%。北富銀資產品質維持穩健，2018年5月底逾放比率為0.21%，備抵呆帳覆蓋率為621%。

富邦產險2018年5月稅後淨利5.35億元，較去年同期大幅成長115%。累計前5月稅後淨利22.39億元，較去年同期成長48%，承保業務及投資績效維持良好表現，簽單保費收入較去年同期成長6%。

富邦證券2018年5月稅後淨利3.01億元，較去年同期成長281%。受惠於市場成交量較去年同期成長58%，富邦證券在經紀、承銷、自營業務皆有較佳表現。累計前5月稅後淨利7.77億元，較去年同期成長17%。