華元生活科技(股)公司將於本(107)年6月21日透過創櫃板辦理登錄前籌資認購

櫃買中心持續推動創櫃板業務，華元生活科技股份有限公司(以下簡稱華元生活；股票代號：7552；產業類別：農林漁牧)將於近期透過創櫃板辦理登錄前之籌資。華元生活公司主要經營「好華雞」雞蛋品牌，透過營運與行銷模式創新，試圖改變消費者購買雞蛋之習慣，透過預付定額費用，每月宅配雞蛋之方式，提供消費者健康無毒的雞蛋。

創辦人黃揆元董事長帶領一群不到30歲的年輕團隊創業，投入農業「一級產業」經營，結合二級（加工經濟）及三級（服務經濟）產業分工合作，讓台灣養雞產業跳脫傳統，進步到整合資訊、生技、設計的「知識農業」。好華雞雞蛋進軍連鎖早餐店、大藥局、賣場百貨、聖瑪莉麵包店等實體店面，並研發蛋捲、蛋糕等蛋製點心，讓消費者可買到「安心雞蛋及蛋食品」。

上開公司預計自107年6月13日起於創櫃板專區揭示其籌資資訊至少五個營業日，嗣後於107年6月21日起進行投資人認購及繳款作業。投資人若欲查詢或認購創櫃板專區股票，可至「創櫃板專區」網站(http://www.tpex.org.tw/web/gisa/)，點選「籌資資訊」及其項下的「辦理中籌資資訊」，即可進入「創櫃板公司籌資系統」，進行認購作業，而開始接受認購申請時間為公司於該專區所公告認購期間之首日早上九點起，且投資人須以自然人憑證、工商憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入該系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。