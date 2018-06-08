富邦金控股東會今日通過106年度盈餘分配案

富邦金控(2881)今天舉行107年股東常會，會中通過106年度盈餘分配案，普通股每股配發2.3元現金股利；並通過長期資金募集案，其發行之股數以不超過15億股為原則，以因應公司營運成長所需及其他長期策略發展之資金需求，並使資金募集管道更加多元化及彈性化。

富邦金控106年度稅後淨利為新台幣541.2億元，在依規定提列相關項目後，今天股東會通過普通股每股配發2.3元現金股利。另，金控發行之甲種特別股6億股，按發行價格60元，特別股股息年率為4.1%，合計發放14.76億元。今日股東會並授權董事長依實際狀況訂定配息基準日。

此外，今日股東會中通過長期資金募集案，為因應公司營運成長所需及其他長期策略發展之資金需求，並使資金募集管道更加多元化及彈性化，由股東會授權董事會視市場狀況及未來公司資金需求情形，於適當時機依公司章程及相關法令，擇一或以兩者以上搭配辦理國內現金增資發行普通股或特別股、現金增資發行普通股或特別股參與發行海外存託憑證、現金增資發行海外普通股或特別股，以籌措長期資金，其發行之股數以不超過15億股為原則。此舉不僅可提升營運綜效、強化公司競爭力，更對股東權益有正面助益。

富邦金控董事長蔡明興表示，2017年全球經濟穩健復甦，市場資金充裕，金融業整體獲利普遍較前一年度成長，富邦金控旗下各子公司也維持優異的經營績效，2017年富邦金控稅後淨利達541.2億元，每股盈餘(EPS) 5.19元，每股盈餘持續領先金控同業，連續九年蟬連台灣金融業每股獲利龍頭！今年在各子公司團隊合作下，1-5月金控自結稅後盈餘達286.24億元，每股盈餘(EPS)為2.8元，持續名列金控業每股獲利第一。

除了經營績效表現亮麗，富邦金控致力於打造兩岸三地最完整的金融平台。2017年11月，富邦金控董事會通過受讓富邦銀行(香港)所持有之廈門銀行普通股，在本案完成後，富邦金控將直接持有廈門銀行股權，以增加投資彈性、強化資本運用效益，並維持廈門銀行在金控大陸佈局之策略地位，持續參與廈門銀行之成長契機。在亞洲區域佈局的腳步也持續前進，2015年底富邦人壽取得韓國現代人壽48%股權，是亞洲佈局重要的里程碑。2018年4月，富邦人壽董事會通過參與韓國現代人壽增資案，將提高持股比例至62%，取得該公司控制權，並規劃更名為「富邦現代人壽」。本案待主管機關核准後，預定下半年完成增資與更名。

蔡明興進一步指出，富邦金控持續深化永續經營(ESG)，為因應國際永續發展貸款趨勢，2017年底北富銀簽署加入赤道原則協會，期待以金融影響力引領融資企業正視企業經營對環境社會的衝擊。富邦金落實永續經營的努力，獲得多家國際機構評比高度肯定！2017年富邦金控連續第二年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股，並首度入選最高等級「道瓊永續世界指數(DJSI World)」成分股，為「多元金融服務與資本市場」類別中，唯一且首家入選的台灣金控業者，並名列全球第四；此外，首度入選「MSCI永續指數」成分股，獲MSCI ESG Rating評選為多元金融(Diversified Financials)業台灣金融業最佳評等A級。

展望未來，富邦金控將落實風險控管，追求長期穩健成長；積極投入金融科技，以成為業界金融科技領航者為目標。在致力為股東創造最大價值的同時，也將同步推動富邦永續經營願景工程，帶領富邦朝「亞洲一流金融機構」的願景穩步前進！