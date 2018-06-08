新型血液檢測 可驗出早產風險和準確胎齡

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）全球每年就有1500萬位早產兒，早產更是造成美國新生兒死亡的主因。為了要避免和降低比例，醫界除了致力研究多項可能造成早產的原因外，最有效的方法就是及早預防。根據美國新研究發現，未來藉由血液檢測，能夠準確預測哪些孕婦有較高的早產風險。

該研究由美國史丹佛大學研究團隊主導，並刊登於國際頂尖期刊《科學」（Science），研究團隊發現，在不久的將來，只需透過簡單的血液檢查，便可判別哪些孕婦有早產的風險。

史丹佛大學生物工程和應用物理學教授Stephen Quake與研究團隊分析了38位高風險孕婦體內近2萬個蛋白質編碼基因，其中23位順利足月生產，其餘的15位則早產。

研究團隊分析比對從血液樣本中發現的基因的活性，包含來自母親的基因、胎盤基因和胎兒基因產生的蛋白質、酶等。其中發現有7個基因的活性存在顯著差異。

為了能夠更深入研究，他們也蒐集了收到31位丹麥孕婦的血液樣本，結果發現有9個來自胎盤的基因，可準確計算出胎兒的年齡；在現今醫學，主要倚靠超聲波來推估胎兒的年齡，但準確度無法達到100%，且也只適用於妊娠初期。

但對於開發中國家的婦女來說，定期接受產檢是多麼奢侈的夢想，未來只需藉由血液檢驗即可有效判斷預產期，可幫助許多落後國家的孕婦，以及降低孕婦和胎兒的諸多致命風險。