城市行旅正夯 文化部免費導覽帶民眾訪歷史現場

（臺灣英文新聞／藝文組 綜合報導）為了讓民眾更深入感受城市過去與當代的文化氛圍，文化部將在7月舉辦「再造歷史現場」導覽活動，分別在臺北、臺中、高雄舉辦，有興趣的民眾可在6月19日前上文化部臉書粉絲團報名。

文化部表示，再造歷史現場是部長鄭麗君的重要政策之一，期藉此強化文化空間治理，讓世代傳承的文化資產，可以回到當代人的生活之中，進而創造未來的永續發展。

此次導覽活動，最先登場的是7月14日將於臺北舉辦的「北投‧女巫的故鄉」。在平埔族凱達格蘭族語裡，北投代表女巫的意思，而北投區裡包含的溫泉、兒童樂園、公園，以及各式建築，皆是珍貴的歷史實體文獻，透過探訪新北投車站、衛戌醫院、中心新村等周邊景點，民眾能一覽在地風光。

第二場「舊城文化復興」則於7月22日在臺中舉辦，百年前的舊城是中部行政中心，探訪綠空鐵道、臺中州廳、刑務所官舍群等地方，饒富歷史。

最後一場則是7月28日在高雄登場的「哈瑪星的街町行旅」，哈瑪星是臺灣第一座以填海造陸打造的現代化整齊的街區，藉由走訪舊打狗驛、哈瑪星貿易商大樓、舊三和銀行、高雄代天宮、叁‧食壹、興濱工作站等，民眾得以探索高雄風華。

文化部指出，再造歷史現場計畫核心價值有三大重點，第一是從歷史與文化記憶的角度出發，深化在地。第二是再造，突破過去單點、單段的文資保存，融入城市治理，進行區域型再造、區域性文化治理。第三則是現場，藉由再造歷史現場是生活的所在，創造跟當代生活重新連結的記憶。每場活動也將邀請專業導覽老師講解。

根據文化部，截至目前為止已陸續核定17縣市23案計畫，透過與各地方政府合作，達到活化文化資產及發展在地文化特色價值與目標。而為了讓民眾在過程中可以持續了解各地「再造歷史現場」計畫進度及現況，特別於暑假期間辦理北中南三場導覽活動，邀請大家一起來當見證人，並重新連結被遺忘的歷史記憶。

更多「城市裡的散步行旅 再造歷史現場」導覽活動詳情與活動辦法，請至文化部臉書粉絲團。