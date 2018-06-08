南韓矛盾情結　川金會既期待又怕受傷害

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）峰迴路轉，川金會終於成定局，這場世紀峰會的安排過程有如雲霄飛車，但多年來屢遭北韓欺騙感情的南韓民眾，對峰會可說是既期待又怕受傷害。

北韓素行不佳、陰晴不定，過去曾有不少出爾反爾的紀錄，例如2002年就曾背棄核子協議。對於突如其來的和平前景，南韓人不免感到忐忑。

南韓研究生Kim Jae-hak表示，「北韓雖然願意坐下來談判，但問題在於我們不知道他們到底想要什麼。」對他而言，理想結果當然是在北韓全面棄核後，結束近半世紀的韓戰也能正式畫下句點。但他警告，期望愈高、失望愈大，南韓人最好靜觀其變。

南韓上班族Kim Jung-eun也說，自2017年北韓一連串挑釁意味濃厚的武器測試，將兩韓敵意推升至歷史高點後，她樂見現今的和談氣氛，「我從不認為我們會再開戰，但我內心仍有一絲恐懼。」

值此敏感時刻，南韓政府特別小心謹慎，避免在這脆弱的平衡中作出任何躁進的評論。儘管如此，與北韓談判仍是南韓總統文在寅的執政重心。儘管過程不乏阻礙，文在寅仍堅定地推動川金會成局，根據上週韓國蓋洛普民調，其國內聲望已升至75%。

首爾延世大學東亞研究副教授魯樂漢（John Delury）表示，新加坡峰會只是開頭，初期目標是降低衝突威脅，接續而來的就是文化、人道及經濟交流。南韓教授Im Yang-bin則認為不應操之過急，「北韓放棄核武後，終戰協議自然就能順利推展。」