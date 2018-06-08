史瓦帝尼國王17度訪臺　兩國簽署經濟合作協定

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）非洲友邦史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（Mswati Ⅲ）率團訪問臺灣，今（8）總統蔡英文除了以盛大軍禮儀式歡迎史王的到來之外，兩國元首也共同見證經濟合作協定的簽署，為深化雙邊的各項合作鋪路。

軍禮歡迎儀式於週五上午在總統府前廣場舉行，國軍儀隊鳴放21響禮炮、演奏兩國國歌，並由蔡總統及恩史瓦帝三世一同檢閱儀隊。

今年適逢臺、史兩國建交50週年，繼蔡總統4月中出訪史瓦帝尼五天四夜，參與史瓦帝尼獨立50週年以及國王50歲大壽的雙慶後，恩史瓦帝三世則於6日率王妃及內閣成員回訪，預計停留至12日，這也是史王第17度訪臺。

蔡總統在歡迎儀式時表示，在兩國邦誼屆滿半個世紀的時刻，很高興能夠邀請國王訪臺，一起見證雙邊關係的里程碑，「期待未來能夠以合作及貿易的方式互惠互助，持續深化兩國的邦誼。」

而昨（7）日也隨同蔡總統赴臺中清泉崗空軍基地視導漢光演習的史王也表示，對於國軍展示出來的紀律及高水準操演感到印象深刻，也見證兩國的良好夥伴關係。

軍禮歡迎儀式結束後，蔡總統及恩史瓦帝三世便接續進行兩國元首晤談，隨後更共同見證經濟部長沈榮津與史瓦帝尼商工暨貿易部長馬布札簽署《臺史經濟合作協定》（Economic Cooperation Agreement）。

而根據總統府，蔡總統在見證兩國簽署經濟合作協定的致詞時也表示，期盼未來能更深化彼此的經貿交流。

談及史瓦帝尼長期以來在國際社會對臺灣的支持，蔡總統除了表達謝意，也強調臺灣的國際參與雖然很困難，但是孤立主義從來都不在考慮之中，「我們不做惡質的金錢外交競逐，但也不會自絕於國際社會。」

蔡總統指出，「我們的合作計畫一定會跟友邦充分討論、共同規劃，並且要讓友邦人民真正感受到改變。這樣的外交，才是踏實外交。」

恩史瓦帝三世指出，史瓦帝尼希望逐步邁向已開發國家，而臺灣的發展經驗是史國良好的學習對象，也希望未來能與臺灣政府有更多的交流與合作，讓雙方夥伴關係能更為緊密。

恩史瓦帝三世提及，史瓦帝尼2020年將舉辦非洲高峰會，屆時將有54個國家參與，會有飯店、國際會議中心等設施的需求，對此，他很感謝臺灣對部分計畫所提供的協助。

恩史瓦帝三世也表示，臺灣可以說是他的第二個家，儘管臺灣的國際參與受到限制，但是不論未來會面臨何種挑戰，史瓦帝尼身為臺灣長期以來的朋友，一定會繼續支持臺灣，讓國際社會了解臺灣的傑出貢獻。

自布吉納法索於五月底宣布與臺灣斷交後，史瓦帝尼為臺灣目前唯一的非洲友邦。在中國奪取臺灣友邦、孤立臺灣國際參與的手段不斷加強之下，史瓦帝尼也被認為是中國下一目標。