〈時評〉新創公司往那裡走

6月7日工商時報刊登台北市電腦公會理事長童子賢在「COMPUTEX」新創特展InnoVEX開幕典禮中表示，台灣的新創產業快要窒息了，並且重砲轟擊台灣目前的法令落伍，使得各種新創產業不可能在台灣掛牌上市。並且說如果特斯拉公司在台灣一定死翹翹，因為台灣的法規規定要連續三年獲利才可以掛牌上市，而特斯拉公司成立到今天，多年來都還沒有獲利。

另外像股票分紅制度等都被取消，怎麼可能會活絡新創呢？童理事長再提，目前執政黨掌握立法院過半及行政優勢，應該快點做出改革，這樣台灣新創產業才可能走下去。

無獨有偶6月6日工商時報也有一則小新聞：「參賽RESl、我生醫新創摘冠」。這新聞看是小，對我而言卻是一個非常重大的新聞，因為RESI（The Redefining Early Stage Investments）創新挑戰賽（Innovation Challenge）。

參加的公司有來自世界各地200至300家的生醫新創公司，參賽而得到冠軍的是一家來自台灣、名不見經傳的「台灣共振波研發公司」，得到第三名的是「台灣奈米生醫公司」，相信這兩家公司都沒有人聽過。

然而，這個新創挑戰賽是在美國的全球生技盛會「北美生技展 BIO International Convention」會前會舉辦的，而這家名不見經傳的「台灣共振波研發公司」，正是我擔任董事長，辛苦了8年研發經費上億，至今沒有一年是有盈餘的公司。而我擔任這家公司董事長七年。

當然我們公司得到生醫新創比賽的世界冠軍，對我們而言確實是意義重大，我要特別感謝公司大約10位員工多年來的努力。我們公司這八年來拿到政府的研發補助，大約是200萬元，即八年來投入費用的3%。因為政府的研發經費被特定團體把持呀！

6月6日下午，馬上有中部的朋友到台北來，介紹一位可以輔導我們公司到國外去上市的跨國公司主管。他向我解釋，台灣的公司最容易上市的國家是澳洲，因為澳洲的規定是只要你三年加起來有大約3,000萬元台幣的獲利，就可以上市了，不像台灣要連續三年獲利。並且告訴我澳洲是全世界第三大的股市，而第二大的是在歐洲盧森堡，當然第一大的是美國。所以台灣的公司真的不需要在台灣上市，而應該考慮到國際上去上市。

結論是 ：新創公司往哪裡走？往國外走！！

蔡英文總統、賴清德院長以及相關的政委們，台灣新創公司的困難及呼救聲，你們聽到了嗎？？