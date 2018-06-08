抽驗生鮮蔬果殘留農藥 大陸妹超標25倍

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台北市衛生局今（8）日公布生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，共抽驗90件，其中7件殘留農藥不符規定，包含全聯的黃秋葵和北農的檸檬、茂谷柑等。

此次抽驗90件蔬果產品，殘留農藥不符規定商品已全數下架，經追查產品來源均屬外縣市，已移請所轄衛生局溯源處辦。細節如下：

環南市場的「大陸妹」檢出殺菌劑滅普寧0.25ppm（標準為0.01ppm以下）。

北農的「青江菜」檢出殺蟲劑芬普尼0.020ppm和芬普尼代謝物0.010ppm（標準為0.001ppm以下），「檸檬」檢出殺蟲劑毆殺松0.15ppm（標準為0.01ppm以下），「油菜」檢出殺蟲劑佈飛松2.61ppm（標準為1.0ppm以下），「茂谷柑」檢出殺菌劑達滅芬0.06ppm（標準為0.01ppm以下）。

全聯萬大店的「黃秋葵」遭檢出殺蟲劑氟尼胺0.09ppm（標準0.01ppm以下）。

喜美實業有限公司的「油菜」檢出殺蟲劑賽滅寧2.0ppm（標準為2.0ppm以下）。

提醒民眾優先選購當季蔬果，於食用或烹調蔬果前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10-20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，與烹煮蔬菜時，將鍋蓋打開等方式，來減少及降低農藥的殘留。