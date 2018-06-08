星國大搶川金會商機 「川金漢堡」、「峰會冰茶」好應景

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）當全球聚焦於12日即將在新加坡舉行的歷史性川金會，以美食為傲的新加坡當然不能錯過良機，各大餐廳紛紛推出川金主題創意餐點，搶攻這波商機。

各家業者莫不使出渾身解數，大幽川普一默，將他的招牌口號「讓美國再度偉大！」（Make America Great Again）一詞用在自家餐點廣告詞中，令人莞爾。

星國史各士皇家廣場飯店（Royal Plaza on Scotts）的「川金漢堡」，不僅有鮮嫩多汁的雞肉與辛辣泡菜，還配上韓式飯捲與沁涼的「峰會冰茶」，每一口都讓饕客會心一笑。一份新幣12元（約新台幣271元），6月 8日至15日晚間6點至10點期間限定，晚了還嚐不到呢。

川金漢堡（圖／Royal Plaza on Scotts臉書)

新加坡椰漿飯餐廳Harmony Nasi Lemak也在廣告招牌上打上了「讓和諧再度偉大！」（Let’s make HARMONY great again!）的字樣，中文標註「以和為貴」，對照美國與宿敵北韓難得的合談氣氛，再應景不過了。至於葫蘆裡賣什麼藥？原來是結合美國乾式熟成牛肉、韓式辣醬及泡菜的美味「川金飯」。老闆表示，一推出就深受顧客喜愛。

川金飯（圖／美聯社）

而墨西哥餐廳Lucha Loco也不遑多讓，承諾要「讓墨西哥捲餅再度偉大」。兩款新推出的塔可餅，名字戲謔地取為西班牙文的「火箭人」，用以嘲諷金正恩曾被川普斥為「rocket man」的往日情仇。兩種捲餅，一款是美國起司堡風味，另一種則包著滿滿的韓式炸雞。

川金塔可餅（圖／美聯社）

填飽肚子後，不妨來喝一杯吧。星國酒吧Escobar推出了峰會雞尾酒，「川普（Trump）」調酒是一杯紅白藍三色分明、以波本威士忌為基底的「美國國旗」酒，而「金（Kim）」調酒則是加入韓國燒酒的深紅色伏特加，視覺味覺都洋溢著川金風味。

川金調酒（圖／美聯社）