百貨速食等4大行業不得提供「一次用塑膠吸管」　擬2019年7月上路

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）炎炎夏日來杯清涼的飲品邊走邊逛街，或是三、五好友到餐聽聚餐享用飲品，很快的就不能依賴吸管「顧形象」嘍。環保署自本(2018)年起擴大限塑政策，從店家不能再免費提供塑膠袋，到今(8)日公告百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類約8,000家業者不得提供內用者一次用塑膠吸管的草案，新措施預計2019年7月1日上路。

海洋塑膠污染議題愈來愈受世界各國的重視，繼英國、歐盟開始禁用吸管、塑料製品等一次用塑料之後，行政院環境保護署今(8)日發布新聞稿預告，「一次用塑膠吸管限制使用對象、實施方式及實施日期」草案，規定公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類約8,000家業者，不得提供一次用塑膠吸管供內用消費者使用 ，並給予管制對象適當緩衝期。

環保署說，後續將規劃在2020年擴大至其他餐飲業者，並至遲於2025年前，研析外帶使用一次用塑膠吸管的管制措施，因此呼籲相關業者即早因應。

環保署列出三項非公告所定「一次用塑膠管限制使用範圍」，分別是：

一、工廠出廠已附有吸管之商品，且公開陳列供選購者，如市售利樂包所附吸管部分，環保署將在蒐集國外經驗與國內各界意見後，審慎評估是否納入下階段管制。

二、經認定符合行政院環境保護署公告之環保標章規格標準項目「生物可分解塑膠」，並取得環保標章使用證書者。

環保署參考法國塑膠及免洗餐具要求改採生物基材及美國部分城市排除管制可堆肥材質製成之吸管管理經驗，排除管制可堆肥材質製成的吸管管理經驗，故暫不限制使用。

三、可分離出塑膠成分、含量低於10%的吸管。

環保署說明，以紙類或木片、甘蔗、蘆葦、麻、稻草、麥桿、稻殼等植物纖維為主體，塗佈塑膠、貼合塑膠薄膜或其他以物理方式即可分離出塑膠成分之吸管，其塑膠成分含量重量低於10%者。

環保署表示，考量植物纖維材質製成之吸管，為強化其吸管強度及防水性以提昇實用性，以及基於安全衛生考量，仍有於吸管內壁或外壁淋膜一薄層塑膠的實際需求，故明定如塑膠成分含量重量低於10%者，不限制使用。

環保署表示，預告刊登公報的次日起60天內，各界可以提供意見或修正建議再公告，新法預計2019年7月1日上路。另外在推動階段，第一次違規的業者會先開勸導單，並進行複查，若仍違規的話，環保署會依據「廢棄物清理法第51條第3項規定」進行告發處分，開罰新台幣1,200元以上、6,000元以下罰鍰。經限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰。