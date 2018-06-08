谷歌退出美軍事計畫 承諾不將AI導向武器用途

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）人工智慧科技日新月異，卻也引發道德爭議。網路巨擘谷歌（Google）7日承諾，不會將AI應用在研發違反國際法規的武器及監視系統上，也絕不會侵犯人權。

鑒於Google與美國國防部的合作計畫遭員工質疑方向令人擔憂，公司決定在2019年合約到期後，不再與國防部續約。根據該計畫，美國軍方可透過Google的人工智能科技分析無人機影像。然而，谷歌表示仍會持續與政府與軍方進行非軍事用途的AI科技合作，像是退休軍人健康照護與搜救領域。

Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）透過一篇部落格貼文公布Google的AI研發精神，強調該公司將致力發展「對社會有利的」的人工智慧應用、杜絕助長偏見的發明。

文內亦說明了Google甫於5月推出的Duplex人聲數位管家，是如何採用AI科技。若干人士提出道德疑慮，憂心這項服務恐使人誤以為是真人，但Google表示Duplex會表明身分，無須憂心。

其他致力推動AI應用的科技大廠，像是蘋果、亞馬遜、臉書、IBM及微軟等公司，亦面臨了相關道德議題之挑戰。這些公司已與Google結盟，共組「人工智慧夥伴關係（Partnership on AI）」

Google決定退出美國國防計畫之舉，亦減輕了外界對全球恐掀起「AI軍備競賽」之疑慮。