獲救岱瑁「魷魚絲」游抵菲國海域　林務局籲守護海洋生態

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）6月8日是「世界海洋日」，為了保護瀕危海龜，林務局透過野放的岱瑁「魷魚絲」與「阿飛」的故事，要和民眾共同來暸解海龜洄游路徑及生態資料。

林務局表示，2017年12月4日，岱瑁「魷魚絲」被漁民發現擱淺在宜蘭縣南方澳岸邊，經由海洋大學海龜救援團隊評估後送至台灣大學附設動物醫院診療。經獸醫診斷後發現，其胃內有少量的人造物像是漁線，並呈現脫水、虛弱及消瘦狀況。在血液檢查的部分則顯示，其白血球及腎指數高，評估海龜有感染情形。

林務局說，「魷魚絲」經海洋大學海龜救援團隊4個月的細心照護下，於今（2018）年3月29日來到宜蘭縣外澳沙灘。為了更暸解岱瑁的生活習性，海洋大學程一駿教授在牠的背甲上繫好衛星發報器。

林務局進一步的說，歷經65天的海域旅程後，期間曾經造訪日本石垣島，再向南游往菲律賓南呂宋島的巴瑟羅納市及薩瑪島（Isla han Samar）之間的近海海域。

海洋大學教授程一駿補充，魷魚絲在大洋區往南洄游了3,572公里，以衛星軌跡資料分析，該區域應該為其覓食棲地。有別於前（2016）年同樣在宜蘭野放的成年母玳瑁「阿飛」，牠是經由台灣海峽沿著大陸棚洄游了5,467公里，才抵達印尼的卡里馬塔海峽「勿里洞島」。

程一駿表示，先後兩隻玳瑁，共同為人類揭開了不為人知的「長距離洄游」及「依賴熱帶珊瑚礁生態系」生態習性。海龜洄游的平均速度為每小時2.1公里，泳速及洄游距離都比綠蠵龜快且遠，另外還可發現牠們與綠蠵龜覓食海藻的生態習性也十分不同。

林務局表示，全球海龜共2科6屬7種，在台灣海域就能見到綠蠵龜、赤蠵龜、玳瑁、欖蠵龜及革龜5種，是海龜的重要棲息海域。

對於野放岱瑁的部分，林務局表示，牠們是分佈在全球熱帶到亞熱帶海洋，卻因其背甲上美麗的花紋，自古便被當作珍貴的裝飾品而廣遭獵捕，其族群量在全球數都是極低，存續可說是「受到很大威脅」。

國際自然保護聯盟（IUCN）已將岱瑁列為極危物種，台灣野生動物保育法也將牠公告為瀕臨絕種保育類野生動物。

林務局表示，海洋是生命的起源、孕育海洋生物重要的環境，卻因為人類丟棄塑膠垃圾、棄置漁網等行為，導致海洋生物誤食或遭纏繞傷亡，這都是鯨豚、海龜擱淺的主因之一。

林務局呼籲大家，一起關注海洋生物與海洋環境，並攜手守護台灣珍貴的海洋生態。

▲治癒的玳瑁「魷魚絲」6月1日洄游路徑圖。(照片由林務局提供)