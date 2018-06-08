林務局：「海龜救援網」助90%瀕危物種重返海洋

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）海洋是生命的起源、孕育海洋生物重要的環境，卻因為人類丟棄塑膠垃圾、棄置漁網等輕率行為，導致海洋生物誤食或遭纏繞傷亡。自林務局透過南北分工成立「海龜救援網」後，高達9成的救護海龜已重返大海。

林務局表示，全球海龜共2科6屬7種，在台灣海域就能見到綠蠵龜、赤蠵龜、玳瑁、欖蠵龜及革龜5種，是海龜的重要棲息海域。

這次的救傷對像是岱瑁，分佈於全球熱帶到亞熱帶海洋，卻因其背甲上美麗的花紋，自古便被當作珍貴的裝飾品而廣遭獵捕，其族群量在全球數都是極低，存續可說是「受到很大威脅」。

林務局表示，2017年12月4日，被取名為「魷魚絲」的岱瑁擱淺在宜蘭縣南方澳岸邊。經過細心照護療養後，在今（2018）年3月29日野放，牠的背甲上繫著海洋大學程一駿教授裝置的衛星發報器。

林務局說，研究團隊歷經65天的追蹤，「魷魚絲」在6月8日「世界海洋日」前回傳最後的衛星訊號，牠目前的位置是在菲律賓南呂宋島的薩瑪島周遭海域，共計洄游了3,572公里。

林務局還說，這次透過玳瑁洄游路徑及生態資料的回傳可推測，一是與綠蠵龜相比，玳瑁的洄游路徑長得多。二是玳瑁的主要覓食區極可能為熱帶珊瑚礁海域，因此珊瑚礁生態與玳瑁的族群量息息相關。

林務局解釋，當海龜的活動範圍和漁場作業的範圍重疊性太高時，海龜就容易被斷裂的網具「混獲」與纏繞致無法動彈而窒息死亡，又或是遭到船隻撞擊等受傷。另外，氣候變遷、海洋暖化、酸化、汙染及海洋塑膠垃圾等，亦是威脅海龜族群的存續。

國際自然保護聯盟（IUCN）已將岱瑁列為極危物種，台灣野生動物保育法也將牠公告為瀕臨絕種保育類野生動物。

台灣的海岸線約1,600公里，為了保護瀕危海龜，林務局以南北分工方式補助國立台灣海洋大學及國立海洋生物博物館成立「海龜救援網 (sea turtle stranding network)」網。自2014年起至今已處理664起救援案件，其中約2成為活體擱淺，經過後送醫療的海龜高達9成都能重返大海。

林務局呼籲，民眾如果在海岸發現海龜擱淺，請立即撥打海巡署報案專線118，或在北部地區通知海洋大學海龜救傷通報專線（0978-952145）。南部地區則通知海生館（08-8825001#5052）前往救援及收容，同時也呼籲漁民，若發現混獲海龜時，請帶回港內並主動向海巡單位通報。

林務局表示，2017年12月4日，被取名為「魷魚絲」的岱瑁擱淺在宜蘭縣南方澳岸邊。經過細心照護療養後，在今（2018）年3月29日野放，牠的背甲上繫著海洋大學程一駿教授裝置的衛星發報器。（照片由林務局提供）