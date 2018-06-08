最近臺灣是全世界再生能源的發展焦點之一，尤其是在風場的部分更吸引不少國家與環保團體的關注。去(2017)年，台灣永續能源研究基金會與中鼎教育基金會進行「臺灣電力使用與能源轉型民意調查」，有95%以上的民眾不知道臺灣的能源是進口的，而有逾70%的民眾憂心缺電或斷電。

目前，政府的政策為「在2050年將溫室氣體排放量降為西元2005年排放量50%以下」，並預定2025年再生能源發電占比達20％，包括太陽光電、陸域風電等，但後者因土地與噪音等問題發展較為遲緩，現在全面開展離岸風電，因臺灣每年有東北季風造訪，是為全世界最好的風場之一。

如今，無論是英國或其他歐洲各國，幾乎全世界各國頂尖廠商都到臺灣來參與開發離岸風力發電；但我國因起步較晚，加上離岸風電並沒有想像中的容易，相關技術須仰賴具實務經驗的廠商協助。未來政府在海上風電的投資將會以新臺幣千億或兆元的規模來估算，金額相當龐大，這相較於傳統電廠初期的投資有很大的差距。

舉例來說，傳統的火力發電廠燃料的資金分攤於30年期間支付，因此初始並不會覺得投資的費用龐大；但離岸風電則不然，首次投入的經費很可觀，之後因為需燃料支出而負擔維修、維護費用較少，其實花費的金額相差不多。而我國銀行在面對離岸風電的融資時，因係新興產業瞭解較少且貸款金額、風險較大之故，比較保守與慎重將採聯貸的方式進行，俾利降低風險。

臺灣風力發電吸引不少國內外廠商前來競標，而我國政府也面臨了龐大的時間壓力，預計在「2025年達成非核家園」目標，因此必須先導入再生能源發電，從環境影響評估到工程施工時間確實不充裕。

對於風力發電場來說，須清楚以下五點：

第一是政府的政策要清楚、穩定且不應因政權輪替而變動，因為相關政策將影響「電費計價」方式。

第二是善用臺灣的優勢與困難，也就是運用頻繁的颱風與地震進行韌性測試，只要在台灣營運能夠成功，到世界各地也很容易成功。

第三是人才培訓的急迫性，所謂「企業以人才為本」，要發展一個產業，人才猶為重要。風力發電機的維修與運作需要大量專業技術人才的投入，但卻受限於臺灣傳統錯誤的「黑手」觀念，讓不少人不太願意投入這行業，未來是否能吸引年輕人投入，得看企業與政府要如何說服年輕世代。

第四是本土化，每個政府都希望產業在地化，臺灣亦然，但全世界只有少數幾個國家有風力發電機的高端技術人才，我們不只是要引進此類專業技術與人才，我們不止是要引進此類專業技術，同時也要培育下一代，風力發電是我國未曾全力發展過的產業，台灣目前僅能派員去歐美等具風力發電先進技術的國家學習。而比較先進的資訊都是英文，因此英文能力也十分重要。

第五是認證的取得，工程生產認證的取得時間很長，而成為風力發電領域的專家、工程師也需要取得國際上的認證。因為離岸風力發電既新鮮又陌生，一切均有賴政府的再生能源政策推廣。

最後，離岸風力發電產業所延伸的「認知」，是集合各方的知識，在學習、投資本身具潛力的離岸風力發電產業中，若期望真的獲取成功，除了效法歐美加等國家作法外，也須下極大決心和功夫，方能成功。

林靜怡／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。