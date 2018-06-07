「香蕉鳳梨遭棄置」謠言瘋傳　農委會質疑KMT製作假新聞

▲網路謠傳國內鳳梨產銷失調。但鳳梨傾倒在水上的圖片，是來自中國廣東省，台灣並沒有這種情況。（圖由農委會提供）

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）今年夏季水果盛產，各界與消費者齊心幫助農民去化順暢產銷之際，卻有另一群人運用社群網路，以移花接木或扭曲事實方式製造假新聞，讓農民產生擔心與恐慌。

近日社群媒體假新聞猖獗，不久前一張卡車載著滿滿鳳梨倒進水裡的照片，明明是中國的事件，卻被移花接木說成是國產鳳梨沒有人要只好倒掉，令本土鳳梨農感到恐慌，擔心影響產銷。

此外最近一張媒體人李慧宜女士在民國96年採訪的舊新聞照，竟也被拿來製成假新聞，說高雄旗山美濃有大量香蕉遭到棄置，政府還封鎖新聞云云。該照片不只在蕉農之間引起恐慌，擔心價格受到影響的農民，紛紛要求農政官員與民意代表查證真假。

農委會7日下午召開記者會，副主委陳吉仲(上圖)公布數張照片，質疑有社群媒體用不正確的照片製造假新聞，並具體指出國民黨文青工作會、南投縣黨部涉嫌傳播謠言。中央社

為安定農民情緒，農委會副主委陳吉仲今（7）日召開正式記者會，駁斥多則傷害農民的假新聞。他表示，農委會在這些假新聞出現的時候，雖已第一時間發布新聞回應，並製作圖卡，透過社群網路轉傳。但假新聞的傷害已然造成，因此仍有必要公開駁斥，以消除農民心中的疑慮。

中央社報導，農委會副主委陳吉仲今天下午在記者會上公布數張照片，質疑有社群媒體用不正確的照片，製造香蕉和鳳梨被棄置的假新聞，並具體指出國民黨的文青工作會、南投縣黨部涉嫌傳播謠言，「要不要跟台灣農民道歉？」



網傳香蕉產銷失調，指高雄旗山某地區農民直接把青蕉倒在地上。但此圖經查證為2007年香蕉產銷失調時公視所拍攝，非今年情況。（圖由農委會提供）

國民黨發言人洪孟楷、南投縣黨部主任委員洪榮章回應說，網路上的圖片並非國民黨設計，農委會該思考的是如何幫助農民，不是去追究照片問題。

農委會在新聞稿中，公開嚴厲譴責這種傷害農民的惡質行為，副主委陳吉仲也提醒網友，這種散佈假新聞的行為，恐已涉及違反農產品市場交易法第6條，請民眾不要觸法，以免受罰。

（圖由農委會提供）

此外，去（106）年10月，多位支持農業的立委在立法院發起「香蕉的101種吃法」行銷活動，戴著手套製作香蕉手捲後直接拿起食用供媒體拍照，也被網友惡意攻擊。

陳吉仲副主委表示，這種帶有仇恨意味的手法，不只對出席的來賓不公平，對生產香蕉的農民更是直接的傷害。他指出，惡意製造、散佈假新聞，恐構成「妨害市場供需平衡或合理價格形成」，該會將依法進行追查，提醒網友不要以身試法。

另外針對接連實施香蕉價格穩定措施的效果，陳吉仲副主委今天也說明，經過農政單位與地方政府、農民團體、通路業者共同努力，以及消費者的支持，目前臺北農產香蕉批發均價上升到每公斤13元，將繼續朝向每公斤15元目標努力，以照顧種植香蕉的農民。

賴清德院長與立法院長蘇嘉全，帶領官員吃香蕉的照片，畫面中官員們都戴著白色手套，謠言指是因為香蕉上農藥殘留過多，但其實官員是為了製作潤餅才戴上手套。（照片由農委會提供）