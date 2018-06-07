櫃買中心與勤業眾信聯合會計師事務所共同舉辦「中小企業申請上(興)櫃說明會」        

櫃買中心配合政府扶植新興產業政策，且為吸引更多優質企業上(興)櫃掛牌，與勤業眾信聯合會計師事務所共同於本(107)年6月7日於高雄舉辦「中小企業申請上(興)櫃說明會」，本次說明會有近80位高屏地區企業代表參加，反應熱烈。

據瞭解，106年度有部分原規劃申請上櫃公司受新臺幣匯率大幅升值影響獲利等因素，因而延後或暫緩申請上櫃。惟櫃買中心仍持續配合政府推動五加二產業創新計畫，以資本市場優勢協助包括生技醫療、農業科技、智慧機械等特色產業發展茁壯，107年度迄今已有10家公司送件申請上櫃，其中更不乏許多前述之特色產業公司，而為協助更多國內優質企業上櫃，並強化對發行公司的服務，櫃買中心與勤業眾信聯合會計事務所共同舉辦本次宣導說明會，針對申請上櫃相關規定、重要審查項目及應注意事項詳予說明，並於會後進行意見交流。

櫃買中心近來加速上櫃審查時程，規定原則上自送件後次週起6週期限內召開上櫃審議委員會，至6月7日止已有茂生農經、達邦蛋白及群翊等3家申請上櫃公司於6週期限內完成上櫃審議委員會之審議。本次宣導說明會亦有助於協助企業及早了解申請上櫃相關審查重點，以為因應與準備，俾利順利通過上櫃審查進入資本市場。櫃買中心未來將持續為企業營造有利之籌資環境，讓更多發展潛力無窮之中小企業進入櫃買市場，並提供投資人更多優質投資標的。