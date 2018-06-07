櫃買中心債券ETF 再添二檔新兵

櫃買市場於明(8)日再添二檔債券ETF上櫃掛牌，分別為「富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF證券投資信託基金」(證券代碼：00740B；中文證券簡稱：富邦全球投等債)及「富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF證券投資信託基金」(證券代碼：00741B；中文證券簡稱：富邦全球高收債)。

櫃買中心表示，投資債券ETF可以平衡投資股票市場的風險，降低投資組合的波動程度。截至107年5月底已有17檔追蹤債券指數的ETF於該中心掛牌交易，發行規模合計達1,230億元，預計今年度櫃買債券ETF市場可望突破2,000億元，有機會成為亞洲最大的債券ETF市場。

為讓小額投資人也能夠分享及參與我國債券市場發展的成果，配合政府停徵債券ETF證券交易稅的美意，櫃買中心刻正舉辦ETF競賽活動，投資人只要於活動期間參與上櫃ETF 交易，每月累積交易上櫃ETF達11交易單位以上，即可獲得1,000元百貨公司禮券之抽獎機會。投資人如欲查詢相關ETF競賽活動辦法，請逕上該中心網站 http://www.tpex.org.tw「ETF→上櫃ETF獎勵活動專區→投資人交易獎勵活動→活動辦法」項下查詢。