A股入摩效應發威 富邦上証正2卡位更有力

儘管目前中國面臨美國貿易戰的不確定因素干擾，但在市場普遍看好A股入摩的利多加持之下，資金已悄然進駐A股市場。富邦上証180單日正向兩倍基金經理人粘瑞益表示，根據Wind統計資料顯示，滬、深股通自開通以來截至5月31日止，累計淨流入金額雙雙創下歷史新高，分別達2,644億、2,148億人民幣，其中單就5月份之淨流入總額亦創下開通以來單月新高，顯示在A股入摩效應加持下，場外資金已提前為布局A股作準備，建議投資人除以A股原型ETF布局外，可以富邦上証正2(股票代號：00633L)卡位，更添增益之效。

粘瑞益指出，現階段A股有兩大利多支撐，包括資金活水湧現，以及政策利多釋放。根據Wind統計資料顯示，滬、深股通自2014年11月17日、2016年12月5日開通以來，截至5月31日為止，累計淨流入金額分別達2,644億及2,148億人民幣，雙雙創下歷史新高紀錄。其中單就5月份來看，滬、深股通淨流入總額即達509億人民幣(滬、深股通分別淨流入268億及241億人民幣)，創下滬、深股通開通以來單月新高，顯示在A股入摩效應加持之下，資金活水湧現，場外資金已提前為布局A股作準備。

除了資金活水不斷外，粘瑞益說，政策亦透露出正向訊號，隨著時序進入6月份之後，商業銀行將有逾2兆人民幣的短期債務需償還，加上7月份即將面臨繳稅季的壓力之下，預期中國央行年內第三次降準的機率將增加，幅度預估落在0.5至1.5個百分點，有望持續透過降準置換MLF(中期借貸便利)的貨幣市場操作釋放流動性。未來隨著金融資管新規落實下，銀行將面臨資產結構的調整，中國央行勢必擴大流動性因應，資金面將有利A股下檔支撐。

此外，根據路透社公布的5月份最新中國基金經理人調查顯示，未來一季股票持倉建議配比由69.4%提升至70.6%，反觀債券的持倉建議配比由13.1%降至10.6%，粘瑞益認為，此顯示儘管目前中國面臨美國貿易戰的不確定因素干擾，但在市場普遍看好A股入摩的利多加持之下，資金皆已悄然進駐A股市場，其中金融、醫藥及消費更是配置核心。

觀察本次納入MSCI新興市場指數的234檔個股當中，新增的11檔成份股，以消費及成長股佔大宗，而MSCI納入的234檔個股中，藍籌股具備絕對的成長優勢，其中金融板塊成為核心配置，納入標的個股數達50檔，MSCI權重佔比為33%居冠、成長類股納入個股53檔、MSCI權重佔比為17%居次，其中醫藥生物、電子傳媒、通信及國防軍工最受青睞，食品飲料行業則居三，MSCI權重佔比約10%。由於上証180指數以金融類股佔比最大(逾5成)，消費類股居次(約15%)，可望受惠MSCI入摩加持成長可期，粘瑞益建議，積極型的投資人不妨可以富邦上証正2(00633L)來布局A股，由於其槓桿兩倍的特性，值此入摩效應正發威之時，可收增益之效。



