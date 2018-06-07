新北市打破傳統科班界限 首創跨群選修新課程

新北市建立新課綱技術型高中工作圈及分享交流機制，於今(7)日舉辦技術型高中108新課綱課程規劃及試行成果展，藉由各校發表試行課程的歷程，從學校願景、學生圖像、產業人力需求、科教育目標、科專業能力、科課程地圖到教學內容及教學成果等，配合同科跨班、同群跨科、同校跨群等多元開課模式的分享，同時展示課程規劃流程及成果，供各校教師觀摩研討。

新北市教育局歐人豪主任秘書表示，技術型高中的每個校科已是一大特色，配合新課綱除了能更發揚特色課程，也因應不同產業需求，培養符合產業所需多元能力之學生。

新北市教育局自106學年度即在旗艦計畫挹注超過1億經費，優先補助本市高中職試行新課綱並規劃跨領域課程，其中技術型高中更是規劃跨群選修，打破傳統科班的界限，以培養學生「能力」為核心，加強多元選修和業界實習課程，落實務實致用之理念。

其中，三重商工試行「閱讀理解」課程提升學生素養，並透過「工業實務」和「商業實務」課程進行同校跨群學習。鶯歌工商試行特色課程「玻璃工藝專業實習」，以跨媒材為設計主軸，強調傳統工藝技術的獨特性，內容包含玻璃鑄造、琉璃珠、玻璃融合等，加入獨有的師徒制教學，保留傳統工藝技術，更達到產學合一的目標。瑞芳高工試行「專題實務」課程提供製圖科和電機科學生跨科選修，培養機械機構繪圖及創發能力。淡水商工試行「數位服務通識」課程，以培養工業類科學生具備商業知識為核心，結合微型創業概念為工科學生設計跨域課程。新北高工則開設跨科群的課程，供學生依興趣及能力進行選修。

此外，穀保家商試行「相機料理學」課程與業師合作，學習攝影、平面設計、影片剪輯及社群平台等技能，增加就業競爭力。復興商工試行「產品設計」課程，除了速寫、水彩等基本能力外，也加上創意思考、美學與量產及行銷技術，符合資訊和美學結合的趨勢。東海高中試行「美食文化創意」課程，結合餐飲管理科和多媒體動畫科特色，規劃品牌設計、商店週邊商品、菜單設計等學習。南強工商則試行「燈光音響技術、專業攝影、劇場遊戲、插畫設計」同群跨科課程，讓學生依興趣選修幕前與幕後課程。能仁家商試行「烘焙食品概論、行銷管理」同校跨群課程，培養未來職場及生活需使用的領域能力。

本市技術型高中將於今(107)年6月完成學校108課程計畫書規劃草案，預計在108學年度新課綱正式實施時，學校的軟硬體設備、師資盤整與課程設計皆能到位，讓三年的學習課程培養具專業能力、社會適應力及應變力的終身學習者。