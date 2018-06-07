永別了！前資深主播傅達仁離開人世　享壽85歲

圖為傅達仁(中)生前與林書豪(右)兄弟合影。翻攝自傅達仁臉書

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）資深體育主播傅達仁因胰臟癌病痛纏身，選擇今(7)日在蘇黎世安樂死。執行時間是瑞士早上11點，約台灣時間傍晚5點。

妻子鄭貽、兒子傅俊豪、媳婦、紅粉知己陳小姐，及乾兒子李恕權，都在瑞士現場陪他走完人生最後一程。

他的元配鄭貽的女兒雷倩，今接受媒體專訪時說，身為虔誠基督徒的她，對傅達仁一心尋死的舉動，仍無法百分之百贊同。坦言站在自己的角度雷倩絕對是反對，但尊重傅達仁的決定。

《自由》報導，傅達仁服用致命麻醉劑，慢慢陷入昏迷後，呼吸系統癱瘓至死亡，享壽85歲。他進入死亡屋時間為下午4:45，將近3個小時後，走完安樂死程序。

根據《蘋果日報》，宣布死亡的是傅達仁妻子鄭貽。她哽咽著在晚間7:37分證實，傅達仁已沒了呼吸心跳，後事正由當地安樂死機構「尊嚴」（DIGNITAS）處理中。

資深體育主播傅達仁選擇在瑞士安樂死機構「尊嚴」告別人世。但瑞士其實對於安樂死尚未合法，這次傅達仁採取的是「被動安樂死」，也就是「輔助性自殺」，自行服用麻醉劑，在「尊嚴」他是第一位完成此舉的台灣案例，瑞士還有其他台灣會員。

傅達仁的遺言是「這仗一定要打！」三立新聞報導，他今天身穿別著徽章的西裝、腳踩黑球鞋，在老婆攙扶下緩緩步出飯店。在踏上接駁車時，傅達仁向天空伸出食指天，在鏡頭前留下最後一句話「這仗一定要打！」

他的乾兒子知名歌手李恕權，也及時趕到瑞士陪伴最後一程。各界對於傅達仁選擇離開人世，均不勝唏噓。

傅達仁的臉書，今天也有許多網友留言，

祝福您ㄧ路好走，懷念您的體育播報。 看到你可以有尊嚴的走，為你高興。 安息主懷！ 您是勇者！

乾兒子李恕權(左)，在最後一刻及時趕到瑞士，陪伴傅達仁（右)最後一程。翻攝傅達仁臉書