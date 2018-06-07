掌握另類投資的收益新契機！ 北富銀推「360」投資策略 抗波穩酬有一套

今年以來國際政經情勢多變，金融市場走向比過去更加難以預測，投資難度大增。面對市場波動，除了傳統的股債配置方案外，還有什麼好的選擇？安本標準投信即將募集「安本標準360多重資產收益基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金)」，台北富邦銀行為該基金之銷售機構暨保管銀行。該基金納入相較於傳統股債較能對抗波動、報酬較穩健的「另類資產」，在難以捉摸的金融市場中，提供另類的收益來源，助投資人出奇制勝。

配合新基金的推出，鼓勵客戶索取相關資料，北富銀更獨家舉辦「要投就投361」優惠活動，客戶只要拿出如NBA球星打季後賽般的氣勢放膽投籃，就有機會贏得最低4.5折的手續費優惠和精美禮品，想要體驗「一球在手、富貴我有」的贏家感受，一定要把握機會試試手氣。

北富銀表示，「另類資產」是指非股票也非債券的投資標的，從實體資產、基礎建設到私募基金、租賃標的等，都屬於另類資產的範疇。而新推出的「安本標準360多重資產收益基金 (本基金配息政策可能致配息來源為本金) 」，則更進一步從另類資產中挑出具「抗波穩酬」特質的投資標的，包含飛機租賃、再生能源基礎建設、社會基礎建設、私營學生宿舍等。這些投資標的與政經景氣連動度低，收益較為穩健。據Bloomberg預估，這些標的的股息收益率約介於4.03%~7.64% (資料時間：2018/6/5)，且價格較不易受股債市場漲跌的影響，能為投資者提供相對穩定的收益率。以飛機租賃為例，租賃公司買下大型客機，與航空公司訂立長達十年以上的租約後，該投資標的即獲得穩定的收入來源，且預估收益率可達到7%以上(資料來源：Bloomberg，2018/6/5)，優於傳統股債的收益水準。

北富銀也強調，另類資產過去鮮少出現在台灣的小額投資市場上，除了因為這些投資標的本身就十分稀缺，更因為每項另類資產都需要龐大的投資金額，多半是供給大型的私人銀行或私募基金等法人投資，進入門檻極高，一般民眾幾乎沒有接觸的管道。「安本標準360多重資產收益基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金)」是透過股、債、另類資產的靈活配置，達到360度全方位布局的共同基金，台灣民眾終於能夠用低成本的投入，參與法人級的投資項目，更全面的掌握各種收益來源。

市場如球場，勝負往往就在一球之間。現在NBA冠亞軍賽正打得火熱，北富銀也跟上這股強悍節奏，結合新基金的推出，全台舉辦「要投就投361」優惠活動，邀請客戶一起大玩投籃遊戲，體驗如同NBA球星般的決勝快感。自即日起至2018年7月15日止，凡來到北富銀索取或詢問360多重資產配置方案詳細資訊的客戶,即可現場參加投籃活動，投中一球可享申購手續費5折優惠，投中2至3球可享申購手續費4.5折優惠，還有機會帶走精美禮品(註：上述手續費優惠，僅適用一次單筆交易。精美禮品數量有限，送完為止)。對自己的身手有信心，想在市場和球場上都成為百投百中的神射手嗎?千萬不要錯過這次活動機會，讓北富銀以多1度的專業與用心，為您帶來360度的全方位財富!