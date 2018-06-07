基北區免試志願選填  新北九大區提供專線及現場諮詢

國中教育會考成績將於明（8）日公布，基北區高級中等學校免試入學志願選填接著登場，新北市政府教育局將107年6月11至15日訂為「新北市高級中等學校免試入學適性輔導週」，屆時國中各校教師及輔導老師於會考成績公布後，協助學生及家長志願選填。另爲服務學生及家長，教育局於九大區各選定一所高中提供電話諮詢(詳見附表)，時間為6月21至27日每日上午9時至下午5時及6月28日上午9時至中午12時，另於6月23日星期六上午9時至下午4時30分提供志願選填現場諮詢服務，歡迎家長及學生列印報名志願表草稿及個別序位查詢資料前往諮詢。同時志願選填期間提供12年國教諮詢專線（02）2960-3456分機2658、2722、2663、2661、2664、2659、2692。

107學年度基北區免試入學超額比序與106學年度相同，採「7級總積分108方案」，超額比序項目為志願序、多元學習表現與國中教育會考三大項，每項積分為36分，總積分為108分。相關資訊包括學生各科會考積分、多元學習表現積分、各校實際招生名額及0.3%的超額比序（未含志願序）個別序位區間，統一在107學年度基北區高級中等學校免試入學委員會網站（https://ttk.entry.edu.tw）查詢。

107年6月11日至20日為基北區模擬選填志願時間，將於6月21日公布實際招生名額，正式選填志願時間從107年6月21日中午12時起至6月28日中午12時截止，家長及學生可逕上107學年度基北區高級中等學校免試入學委員會網站(https://ttk.entry.edu.tw) 選填志願。新北市政府教育局特別提醒同學，務必先行查詢個別序位區間資訊後，再上網選填志願，最晚在6月28日中午12時前完成志願選填。應屆畢業同學請配合就讀國中的報名收件時間，個別報名的同學（非應屆畢業生、變更就學區學生)請在107年6月30日上午9時至下午4時或7月1日上午9時至中午12時，攜帶簡章所規定之報名文件到臺北市立松山高中現場報名，才算完成報名。

基北區高級中等學校免試入學訂於107年7月10日上午11時錄取公告（可至各招生學校網頁、免試入學委員會網站https://ttk.entry.edu.tw查詢），獲錄取學生需於7月13日上午9時至11時至各錄取學校報到，逾期未報到者視同放棄錄取資格。已報到同學，如欲參加後續其他入學管道招生，請在7月16日下午2時前至錄取學校辦理書面聲明放棄，始得再報名參加107學年度其他入學管道招生。