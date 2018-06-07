台灣永續峰會7項宣言　台德攜手實現數位轉型

▲台灣永續能源研究基金會董事長簡又新(左三)、德國在台協會處長歐博哲(Martin Eberts)(左四)、桃園市長鄭文燦(左六)、台灣西門子總裁暨執行長艾偉（Erdal Elver）與其他貴賓合影。（照片由台灣英文新聞提供）

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）行政院長賴清德今(7)日在台北舉辦的「台灣永續峰會」上宣布「DIGI+方案」的規畫方向，除於2025年達成全台數位普及率80%，寬頻服務2Gbps、涵蓋率90%的目標外，也期許未來減少畢業生的學用落差。

▲行政院長賴清德。（照片由台灣英文新聞提供 )

行政院長賴清德在開幕典禮時表示，今年的主題是「數位經濟」及「創新與數位轉型」，政府已提出「數位國家‧創新經濟發展方案，簡稱DIGI+方案」，盼未來與企業共同合作，並發揮數位經濟的力量，讓台灣成為智慧國家。

賴清德表示，「DIGI+方案」的首要工作是做好數位基礎建設，預計在2025年達成數位普及率80%，寬頻服務2 Gbps、涵蓋率90%的目標。

第二項工作是人才培育，為了達成此目標可透過四種方法，首先要從正規教育學程落實，讓國中小學及高中都有數位生活的概念，並隨著國家發展方向，讓大學及研究所的學程有所突破。

賴清德說，其次是減少畢業生的學用落差。因此行政院已將「學位授予法」修正草案送交立法院審議，盼賦予學校更大彈性空間，學生就讀大學及研究所共6年期間，可透過實習與產業界共同合作。

賴清德還說，再其次，就是協助企業延攬國際人才。最後是歡迎國際級公司，如Amazon，微軟、西門子等外國公司來台投資、駐點並與國內產業結合，盼達成產業數位化、數位產業化目標。

對於「DIGI+方案」的第三項工作，賴清德表示，要建立有利數位經濟發展的法制環境，立法院已三讀通過「金融科技發展與創新實驗條例」及「科學技術基本法」等，行政院也已將「無人載具科技創新實驗條例」草案送請立法院審議，可創造更好的數位空間，讓人才及企業盡情發揮。

賴院長說，政府希望在下一階段，讓新創業者及有理想、創意的年輕人，運用人工智慧、物聯網、雲端運算、無人駕駛等新科技，嫁接出生活運用產業，發展智慧城市、智慧交通、智慧防災及智慧政府。

▲台灣西門子總裁暨執行長艾偉（Erdal Elver）。（照片由台灣英文新聞提供）

台灣西門子總裁暨執行長艾偉表示，西門子致力透過數位化平台建立豐富的合作夥伴生態系統。他還說，西門子的建築數據分析系統，已協助101大樓透過數千個感測器來收集能耗狀況，進一步提高使用效率。

德國在台協會處長歐博哲表示，德國和台灣都是創新的領導者，同為自由民主的社會，發展科技責無旁貸，是共構數位化未來的絕佳夥伴。

德國經濟辦事處長林百科表示，數位化改變了商業模式，並為台灣和德國企業開啟了建立和強化合作夥伴關係的龐大契機。

▲台灣永續能源研究基金會董事長簡又新與其他與會貴賓進行「數位新經濟」的交流座談會。（照片由台灣英文新聞提供）

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新則說，台德攜手合作，促進產業轉型升級與建構有利數位創新的基礎環境，共創台灣永續發展的未來。

面對數位時代的來臨，精誠資訊總經理林隆奮分享，企業4.0需同時具備多元人才，無論是在數位化、數據化還是智慧化。

他如此形容這一組合，只有在異質平台把數據整合的音符整合起來，你才能演奏一曲美好的體驗樂章。他期許，台灣是IoT，Island of Tech，未來可以走向IoP，Island of Prediction。

數位化是各國保持競爭力的核心關鍵，為台灣整體社會創造價值，簡又新董事長與德國在台協會、德國經濟辦事處長於會中發表共同宣言，提出以下數位轉型的關鍵與建議實際行動方法如下：

1、提供數位化平台，以利推動德台企業之技術交流並共同打造工業應用與數位服務。

2、支持製造業者在自動化與數位化方面取得技術升級，進而提升國家競爭力。

3、建立工業物聯網生態系統，以因應台灣物聯網式解決方案和服務的高需求。

4、發展獎勵機制，提供補助資金以鼓勵建築開發商和企業採用智慧科技。

5、加速發展智慧電網的物聯網應用，確保可靠的能源管理系統暨軟體平台的建置，從而提升電網的穩定度和效率。

6、在實施前瞻基礎發展計畫時，同時強化推動台灣軌道建設的數位化應用。

7、發展數位人才和技能，是台灣掌握數位化浪潮的先決條件。

▲台灣永續能源研究基金會董事長簡又新(左三)、德國在台協會處長歐博哲(Martin Eberts)(左四)、行政院長賴清德(左五)、台中市長林佳龍(左六)及其他與會貴賓合影。(照片由西門子提供)