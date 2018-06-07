搶攻六月新娘商機　頤品大飯店辦婚禮市集串聯50家業者

六月是傳統西洋婚禮的旺季，為了搶攻六月新娘的粉紅浪漫商機， 雲品國際旗下頤品大飯店新莊與Weddings新娘物語於6月1 0日辦理【大聲說愛妳＿婚禮市集】， 將由君品酒店米其林三星團隊打造「全台最大室內甜點花園」，並串 連了婚紗攝影、喜餅、文創型及手作型婚禮服務廠商共40個婚禮相 關品牌設展，讓民眾逛市集還能夠在甜點花園內拍美照！

主辦單位將透過「見面甜心禮」、「時光悄悄話」以及「 大聲說愛妳」三項活動讓男孩對女孩表達愛的互動， 以大聲公告白示愛分貝數最高者，即可用超低價獲得市價5萬元Ja smine Galleria量身訂製婚紗、GIA認證婚戒、雲品溫泉酒店三 天二夜蜜月之旅等獎項，獎項價值共計超過NT$1,000, 000！ 此外，今年婚宴市場除了新人自主性提高、一站式規畫為主流， 更有少桌數婚宴需求大幅成長的趨勢，故雲朗觀光集團於頤品大飯店 (新莊、新店、桃園)與翰品酒店新莊推出「佛系小桌數婚宴專案」 ，讓新婚族群不用動輒20桌才能成婚，每桌$10,800+ 10%、最低10桌起，便能輕鬆成家， 還能享有日本最大規模鑽石婚戒專門品牌I-PRIMO婚戒或凡登 訂製西服與紙品的美好喜帖100份， 滿足消費者對婚宴的多元需求。

首次辦理的婚禮市集已有1000對情侶報名參加，共計有將近50 家婚禮相關業者前來參展。其中有君品酒店米其林三星團隊、Tig er Wedding合作打造「全台最大室內甜點花園」， 征服視覺與味覺的甜蜜花園，邀請600對情侶拍照打卡， 免費隨選三款米其林三星概念粉色甜點作為每對來參加的情侶們一份 見面甜心禮；知名的羅絲蔓花藝設計總監將親自帶著女孩們手作婚禮 花飾，預計每30分鐘，可免費完成一份作品；「時光悄悄話」 則是讓民眾挑選自己喜愛的主題明信片， 由男生寫下深情款款的情話，365天之後送到女孩手上， 讓真情告白持續保鮮，前100位情侶還可獲得HIS&HERS義 式布丁。而活動最高潮則為「大聲說愛妳」的甜蜜告白互動； 男生用力大聲喊我愛妳， 就有機會以三折左右的超優惠價帶走婚禮夢幻逸品，包括市價5萬元 Jasmine Galleria量身訂製婚紗、sosi婚紗攝影服務、艾麗兒3 0分GIA美鑽、君品酒店雙人牛排餐券五張、 日月潭雲品溫泉酒店一泊二食住宿券三張、家電嫁妝組等， 總價值超過百萬元。

另外，根據雲朗觀光婚企團隊調查， 許多新人婚禮宴客只想宴請最重要的親友到場， 故開席桌數有著越來越少的趨勢，逐漸形成小桌數婚宴的消費習性， 為貼近市場需求提供更貼心服務，雲朗觀光集團於頤品大飯店新莊、 新店、桃園與翰品酒店新莊四館，自6月10日起推出「 佛系小桌數婚宴專案」，讓新人免湊桌、簡單愛， 不用強求要多少桌以上才能開席，適用於桌數不多的新人們， 桌價介於$10,800+10%至$13,800+10%，每桌 10人。凡10桌到14桌，可享新婚禮二選一，包括I- PRIMO婚戒或凡登西服訂製與「紙品的美好」喜帖100份；凡 15桌到20桌，可享新婚禮二選一，包括「西敏英國手工婚紗」 包套或I-PRIMO婚戒、凡登西服訂製與「紙品的美好」喜帖1 00份，本著以「佛系」的精神為新人規劃終身大事， 讓想結婚的年輕客群輕鬆成家。

首屆婚禮市集活動辦理於6月10日上午10：00至18：00， 於頤品大飯店新莊7樓舉行，一共集結了50家婚禮周邊業者， 民眾可著粉紅色相關配件或服飾參加婚禮市集，可上指定網址(ht tps://goo.gl/forms/ 9DAdPZWFyLzF5LTv1)事先報名， 即可在婚禮市集中輕鬆體驗米其林概念甜點以及最新的婚禮周邊服務 。