全台首創夜間沙雕展　福容大飯店平日入住加贈下午茶及宵夜

風靡全球的粉紅豬小妹來到福隆沙雕季和大小朋友見面囉！2018福隆沙雕季周周活動都精彩，6/10(日)特地邀請到重量級貴賓Peppa Pig粉紅豬小妹作客福隆沙雕季舉辦見面會，活動下午三點於福容大飯店福隆大廳內舉辦，不僅帶大小朋友們一起開心唱跳，還有精美小禮物要送給小粉絲們。另外主辦單位還提供限量50組粉絲，可以和粉紅豬小妹近距離合照，只要在活動當日14:10前，至福隆海水浴場彩虹橋旁有得吃商店排隊領取號碼牌，就能和偶像合照，還能再獲得相關周邊商品！

而福隆沙雕季自4月21日開展至今累計已突破13萬人次！主辦單位為增加活動可看性，首創夜間沙雕季，斥資百萬打造光雕投影秀，自6月1日起至7月15日止，為期45天的展期，每天晚上7點到9點開放參觀。在高達10公尺的主雕「顛倒」以光雕投影方式，融合周圍國際沙雕作品光影耀動，與磅礡的音樂節奏搭配得天衣無縫，是視覺和聽覺的震撼，結合場域內多變的LED投射燈，不定時的色彩變化，讓民眾彷彿在夜間航行冒險，穿越一座座的沙雕島嶼來到主雕顛倒，一探沙雕奇觀，讓夜晚的福隆海灘也很美麗！

位於福隆海水浴場旁的福容大飯店福隆也推出「放縱一夏」一泊二食住房專案，優惠期間6/1~9/30，入住前14天付訂即可享免一成早鳥優惠價，每房每晚只要6899元起，除有早餐、晚餐及夜訪沙蟹體驗活動外，周一到周四期間入住，再加贈下午茶及宵夜兩客(Room Service服務)，讓您輕鬆玩福隆，放縱一夏來度假！而即日起至7/15止當日累計消費發票金額達門檻3000元，就可再抽三陽重機SB300(價值192,000元)，及福容飯店萬元住宿券，把握今年的夏天，來福隆看沙雕、玩海邊、抽重機！詳情請洽官網http://www.fullon-hotels.com.tw/fl/或撥打訂房專線02-2499-1188