台灣vs.越南跨國美食聯盟 五星雙廚打造越南美食節

夏季氣溫屢屢創下歷史新高， 悶熱天氣連帶影響著每日三餐的胃口和食慾， 在食慾不振時來點酸甜辛香、清爽不油膩的美食料理， 高溫下也能保有輕盈無負擔的味覺體驗；緯度更低於台灣的越南， 位於四季常夏的南方國度，日常料理普遍使用大量的生鮮蔬菜、 熱帶水果、香草和香料，調味豐富且爽口對味的越南料理， 很適合在夏日品嚐；「新竹豐邑喜來登大飯店」特別邀請越南「 河內喜來登大飯店」客座主廚「Duc Vu」將越南的美食日常移植到「盛宴自助餐廳」，自6月7日起至 7月7日於二樓「盛宴自助餐廳」舉辦「越南美食節」，為喜愛嚐鮮 的民眾提供更清爽開胃的夏日異國料理；6月16日週六下午2點至 4點另舉辦「越南廚藝教室」，由新竹及越南兩位主廚一同教學， 傳授越南道地美食。

「新竹豐邑喜來登大飯店」透過與越南「河內喜來登大飯店」 客座合作，結合姐妹飯店的互動交流資源，由五星雙主廚聯手打造「 越南美食節」，用越南傳統的香料調味提振夏日疲弱味蕾； 客座主廚「Duc Vu」 擅長使用創新的烹飪手法搭配季節食材和香草重新詮釋不同以往的越 式料理，冷盤及開胃菜結合鮮蔬香草與時令水果推出「 青芒果海鮮薄荷沙拉」、「檸檬香草牛肉」、「炭烤甘蔗鮮蝦串」、 「越南鮮蝦豬肉捲」和「酥炸河內春捲」等可口開胃的前菜料理； 現點熱台區供應以牛肉或雞肉搭配的越南著名料理「越南河粉」， 將菲力、牛腩和香菜、八角等香料加入河粉拌炒「越南炒河粉」、「 河內烤豬梅肉」結合魚露與綜合辛香料，以及「河內香料麵」等； 熱食包含「酥脆蘿望籽軟殼蟹」、「辛香檸檬葉雞腿排」、「 越南紅燒鮮魚」、「五味辛香明蝦」等皆使用大量香草如時蘿、 香茅、萊姆葉調理清新食感；湯品包含「雞肉蓮子香菇湯」、「 蟹肉蘆筍湯」、「越南酸辣魚湯」；最後不可錯過的越南風味甜點「 焦糖生薑糯米糕」、「蓮花椰子果凍」、「越南青豆蛋糕」、「 椰汁粉圓佐香草冰淇淋」、「什錦越南水果糖」， 民眾可以藉著越南美食節品嚐平常沒有接觸過的越式美食， 感受來自南國的獨特口味。

「新竹豐邑喜來登大飯店」二樓「盛宴自助餐廳」自6月7日起至7 月7日推出「越南美食節」，除道地的越式美食之外，活動期間於6 月16日週六下午2點至4點也將舉辦「越南廚藝教室」， 由越南河內喜來登大飯店主廚「Duc Vu」與新竹豐邑喜來登大飯店西餐行政副主廚「彭俊傑」 兩位五星主廚親自教學，帶領民眾動手製作越南著名的日常料理「 河內鮮蝦豬肉捲」、「越式脆皮橙汁蝦」，活動報名費用每組600 元，每組適合1至2人共同參與製作，活動報名網址：https: //goo.gl/MVtWNG， 透過廚藝教學讓民眾在家也能輕鬆上菜， 與家人共享清爽美味的越式料理；美食節期間享用越南美食不加價， 「盛宴自助餐廳」平日午餐成人每人930元起、下午茶每人630 元、晚餐每人1,090元起，假日午餐及晚餐每人1,280元、 下午茶每人730元(以上價格需另加一成服務費)， 更多詳細內容請於飯店官網查詢或洽(03)620 6000轉接盛宴自助餐廳。