政治領袖哪裏會見　旅遊網揭五間經典傳奇飯店 　

全球矚目的「川金會」將於6月12日在新加坡舉行， 美國總統川普與北韓領導人金正恩尚未正式見面， 國際間早已掀起一股偵探猜謎風潮， 不斷猜測歷史性的一刻會在哪個飯店上演。而謎底就在昨日（6日） 揭曉， 由白宮發言人宣布會面地點將在星國聖陶沙島的新加坡嘉佩樂飯店舉 行。過去雖未曾有國家領導人於此飯店會晤， 其隱蔽性極高的特點成為雀屏中選的原因。 儘管歷史迷已無法預訂新加坡嘉佩樂飯店在「川金會」期間的房間， 飯店專家Hotels.comTM仍一窺古今見證重大歷史事件的 飯店，無論是不是歷史迷， 不妨將以下五間飯店納入未來必住清單中， 一探飯店中各年代的軼事，為旅途添增不一樣的韻味。

1. 【政治峰會首選之地】 新加坡香格里拉飯店，5 星級─ 新加坡

香格里拉飯店除了是2015年「馬習會」的見面會場之外， 更是經常舉辦各大峰會，包含以亞太地區重要安全對話機制的年度「 香格里拉對話」自2002年起也是在此飯店舉辦。 擁有承辦大型國際會議以及豐富維安經驗的香格里拉飯店， 原本也是大家認為極有機會勝出成為「川金會」會場的飯店之一。

2. 【外國元首下榻首選】 圓山大飯店，4.5 星級─ 台北

成立於第二次世界大戰後，臺北地標之一的圓山大飯店， 曾接待過的外國使節、元首不勝枚舉， 在台灣許多重要歷史時刻有著舉足輕重的痕跡。 入住的知名人物包含：新加坡建國總理李光耀，生前曾造訪台灣25 次，更是下塌圓山飯店不下20次。追溯回1948年， 至今唯一以現役美國總統身分訪台的美國總統艾森豪， 亦是入住圓山大飯店。 而最令人津津樂道的是飯店內一路盤旋而下的祕密通道，此「 密道溜滑梯」實為飯店用來緊急逃生路線的規劃。 飯店日積月累接待各國貴賓的歷史傳奇帶給旅人一種獨特神秘感。

3. 【新德里的歷史風韻】新德里帝國飯店，5 星級─ 新德里

身為新德里第一家五星級飯店， 新德里帝國飯店在印度現代歷史中佔有重要地位。賈瓦哈拉爾·尼赫 魯（印度獨立運動的參與人，也是獨立後第一任總理）、聖雄甘地、 穆罕默德·阿里·真納（巴基斯坦的第一位總督） 和蒙巴頓伯爵閣下（末任印度副王）在此會晤， 討論印度和巴基斯坦分治的問題。此外， 飯店的裝潢融合了裝飾藝術風格（Art Deco）、維多利亞風格和殖民時期的風格， 巧妙地呼應著印度受英國統治下的建築風格影響。

4. 【見證愛爾蘭的歷史史冊】舒爾本都柏林萬麗飯店，5 星級─ 都柏林

坐落於都柏林市中心的舒爾本都柏林萬麗飯店， 是愛爾蘭最古老的飯店，卻絲毫不減五星飯店的奢華感。 飯店在復活節起義期間被英國軍隊接管， 並成為第一次世界大戰期間的軍事活動中心。1922年， 愛爾蘭憲法在112號房間起草，故112號房現在被稱為「 憲法室」。為紀念愛爾蘭歷史上重要的時刻，飯店設有博物館。 並由知名歷史學家精心挑選保存的收藏品， 旅人可以一訪愛爾蘭歷史痕跡的空間。

5. 【通往火車站的秘密通道】 紐約華爾道夫阿斯托里亞飯店，4.5 星級─ 紐約

談到見證歷史的飯店，怎能錯過紐約的華爾道夫阿斯托里亞飯店。 這間位於紐約曼哈頓中城的豪華飯店，建築體幾乎佔據整個街區， 雖然目前正在進行裝修暫時停業， 為旅人好奇的事件依舊流傳於民間。1893年啟用後，最著名的「 秘密」 是在紐約中央車站的地底網絡中有一個入口和電梯直接連接飯店與火 車月臺，據傳是設計給美國第32任總統富蘭克林． 羅斯福避開記者打擾的秘密通道。