開車遊日玩透透　日本5大自駕天堂是這裡

台灣人愛去日本自由行，除了搭電車、新幹線、巴士外，自駕旅行近 年也蔚為風潮。因為自駕不僅自由度高，也能解決偏遠景點的移動問 題，對於需要隨身準備許多備品的親子族群更是方便。根據日本觀光 局統計，台人2018年第一季的租車數量，已較2015年同期成 長1.7倍，而日本哪些地區是旅人們偏好選擇自駕的呢？ 根據易遊網「票券當地遊」銷售數據，統計出「日本5大自駕熱門旅 遊地排行榜」，以沖繩的租車需求最大，排名第1。

一說到日本最適合自駕的地區，絕對非沖繩莫屬。因為沖繩的大眾交 通工具，相較其他城市來說較不發達，想要走訪一些大眾交通不易到 達的景點，或是欲安排一趟跳島或環島行程， 自駕可說是玩沖繩最方便的選擇。而且沖繩道路不像一線城市壅塞， 路相當好開，自駕難度不高，想像開在古宇利大橋上， 還有湛藍海景相伴，也難怪被旅人稱為是自駕天堂。

第2名則是北海道，北海道大約是台灣的2.5倍大，又分為道央、 道北、道東、道南4個區域，若是規劃2個以上地區的行程，光是等 待電車、巴士班次和路程時間，就相當耗時，自駕便是最省時、 最便利的旅遊方式，加上北海道沿途風景宜人，選擇自駕就能隨時停 留欣賞拍照，讓不少旅客傾心這樣的旅遊過程。排名第3名的九州， 大眾交通工具其實相當便利，各大城市幾乎都有JR鐵路串連， 不過因為九州面積與台灣差不多大，反而增加旅客的自駕信心。

日本東北幅員遼闊，且主要鐵路不像九州是「日字形」，而是呈「ㄐ 字形」，所以路線安排會較受侷限，加上許多景點還要搭配巴士前往 ，需花費不少車程時間。若要串連各縣景點一起玩， 不少旅客會選擇自駕的方式，一來可不用受到公共交通班次時間的限 制，二來也能較彈性規劃行程，獲得第4名。日本第1大城東京，交 通設施四通八達，近年自駕需求竟相當旺盛？主要是旅客轉往近郊旅 遊的趨勢漸增，像是富士山、箱根、輕井澤等， 許多旅客改以自駕方式前往，行程規劃彈性大，遊玩時間也較不受限 。

日本自駕旅行越來越受到自由行旅客青睞，沖繩更為顯著，根據日本 一般社團法人全國租車協會「2016年沖繩外國旅客租車統計」， 台灣人即佔了38%，僅次佔39%的韓國。看準夏日沖繩旅遊旺季 即將來臨，易遊網「票券當地遊」即日起至6月18日止， 祭出沖繩租車市場最低價 (使用日期不限)，連租4天每日只要739元起，訂購易遊網沖繩 機票或訂房，加購租車另享9折優惠，換算下來最低1天僅665元 ！欲知更多商品訊息，歡迎至易遊網www.ezTravel. com.tw查詢。