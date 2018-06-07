宜蘭力麗威斯汀6/15-7/15推出『魔力瘋足球』住房活動

暑期前的熱身賽，夏季前的足球運動瘋即將開始，相約三五好友到飯店嚐美食、暢談運動賽事活動已成為最近熱門的討論話題。宜蘭力麗威斯汀度假酒店於6/15-7/15期間以「2018魔力瘋足球」為主題，推出一泊二食住房專案只要NT$9,999起，內容含知位西餐廳自助式早餐及晚餐、「魔力瘋足球」雙人豪華美食拼盤及飲品，還有大朋友小朋友一起玩的「魔力兒童足球賽」活動門票兩張...一連串的活動優惠方案，一起與宜蘭力麗威斯汀FUN鬆瘋足球。
2018魔力瘋足球住房專案
宜蘭力麗威斯汀6/15(四) – 7/15(日)期間推出「2018魔力瘋足球」住房專案只要NT$9,999起，專案內容包含兩客知位西餐廳美味精緻的自助式早餐及晚餐、夏天泡湯最痛快的碳酸氫鈉美人湯露天風呂設施、休閒中心游泳池、健身房、兒童遊戲室等使用，專案另外提供咖啡酒吧「魔力瘋足球」豪華美食拼盤及指定飲品，還有大朋友小朋友一起玩的「魔力兒童足球賽」活動門票兩張，每房可獲得2張押寶預測券，押中當日活動賽事可得Movenpick冰淇淋迷你杯乙份，押中總冠軍活動更有機會抽中宜蘭力麗威斯汀豪華/精選客房免費住宿乙晚，6/30前入住之訂房，前20組每房加贈SOMERSBY夏日蜜蘋果酒–莓果口味一手(6瓶)，一起相約到宜蘭力麗威斯汀HIGH翻天!
咖啡酒吧推出2018魔力瘋足球豪華美食拼盤
除了到飯店住一晚，與好友們一起到宜蘭力麗威斯汀的咖啡酒吧觀看熱門活動賽事更是不能錯過的選擇。宜蘭力麗威斯汀咖啡酒吧由主廚團隊精心推出雙人豪華美食拼盤，有香脆可口的玉米脆餅、香濃酥脆的起士薯條、美味扎實的德國結麵包，還有洋蔥圈及最棒的下酒菜BBQ烤雞翅等，豪華美食拼盤搭配啤酒或指定飲品只要NT$1,009+10%，此外還可透過大螢幕觀看高潮迭起足球活動賽事轉播，與現場上萬球迷吶喊歡呼足球魔力！
魔力兒童足球賽，大朋友小朋友FUN鬆足球樂
宜蘭力麗威斯汀推出一系列魔力瘋足球慶祝活動，活動期間6/15(四) – 7/15(日)的每日下午15:30至16:30於酒店的威斯汀公園，在飯店休閒中心的活動團隊帶領下讓小朋友透過歡樂有趣的方式認識簡易的足球規則，大小朋友注意了! 遊戲過程中，老師拿出紅、黃牌時，即代表有犯規的行為發生喔。此外，一連串的闖關活動，讓小朋友們一起盡情歡樂的踢球、盤球，在遊戲中健康的運動。參加活動的小朋友每人皆可獲得宜蘭力麗威斯汀2018魔力兒童足球賽獎狀乙式及小小獎品乙份，記得提前報名參加喔!