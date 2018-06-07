宜蘭力麗威斯汀6/15-7/15推出『魔力瘋足球』住房活動

暑期前的熱身賽，夏季前的足球運動瘋即將開始，相約三五好友到飯 店嚐美食、暢談運動賽事活動已成為最近熱門的討論話題。宜蘭力麗 威斯汀度假酒店於6/15-7/15期間以「2018魔力瘋足球 」為主題，推出一泊二食住房專案只要NT$9,999起， 內容含知位西餐廳自助式早餐及晚餐、「魔力瘋足球」雙人豪華美食 拼盤及飲品，還有大朋友小朋友一起玩的「魔力兒童足球賽」 活動門票兩張...一連串的活動優惠方案，一起與宜蘭力麗威斯汀 FUN鬆瘋足球。

2018魔力瘋足球住房專案

宜蘭力麗威斯汀6/15(四) – 7/15(日)期間推出「2018魔力瘋足球」住房專案只要NT $9,999起，專案內容包含兩客知位西餐廳美味精緻的自助式早 餐及晚餐、夏天泡湯最痛快的碳酸氫鈉美人湯露天風呂設施、 休閒中心游泳池、健身房、兒童遊戲室等使用， 專案另外提供咖啡酒吧「魔力瘋足球」豪華美食拼盤及指定飲品， 還有大朋友小朋友一起玩的「魔力兒童足球賽」活動門票兩張， 每房可獲得2張押寶預測券，押中當日活動賽事可得Movenpi ck冰淇淋迷你杯乙份，押中總冠軍活動更有機會抽中宜蘭力麗威斯 汀豪華/精選客房免費住宿乙晚，6/30前入住之訂房，前20組 每房加贈SOMERSBY夏日蜜蘋果酒–莓果口味一手(6瓶)， 一起相約到宜蘭力麗威斯汀HIGH翻天!

咖啡酒吧推出2018魔力瘋足球豪華美食拼盤

除了到飯店住一晚，與好友們一起到宜蘭力麗威斯汀的咖啡酒吧觀看 熱門活動賽事更是不能錯過的選擇。宜蘭力麗威斯汀咖啡酒吧由主廚 團隊精心推出雙人豪華美食拼盤，有香脆可口的玉米脆餅、 香濃酥脆的起士薯條、美味扎實的德國結麵包， 還有洋蔥圈及最棒的下酒菜BBQ烤雞翅等， 豪華美食拼盤搭配啤酒或指定飲品只要NT$1,009+10%， 此外還可透過大螢幕觀看高潮迭起足球活動賽事轉播，與現場上萬球 迷吶喊歡呼足球魔力！

魔力兒童足球賽，大朋友小朋友FUN鬆足球樂

宜蘭力麗威斯汀推出一系列魔力瘋足球慶祝活動，活動期間6/15 (四) – 7/15(日)的每日下午15:30至16:30於酒店的威斯汀 公園，在飯店休閒中心的活動團隊帶領下讓小朋友透過歡樂有趣的方 式認識簡易的足球規則，大小朋友注意了! 遊戲過程中，老師拿出紅、黃牌時，即代表有犯規的行為發生喔。此 外，一連串的闖關活動，讓小朋友們一起盡情歡樂的踢球、盤球，在 遊戲中健康的運動。參加活動的小朋友每人皆可獲得宜蘭力麗威斯汀 2018魔力兒童足球賽獎狀乙式及小小獎品乙份， 記得提前報名參加喔!