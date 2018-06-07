集保結算所推動證券無實體化有成  赴泰國分享成功經驗

臺灣集中保管結算所配合政府新南向政策，並為協助業者發展南向業務，受深耕泰國市場多年的凱基證券之邀請，前往泰國曼谷參加6月6日泰國債券業協會舉辦之「證券產業業務分享研討會」分享推動債券與票券無實體化、辦理票券集中結算交割及跨境保管業務之成功經驗，並與當地債券主管機關The Thai Bond Market Association (以下稱TBMA) 進行雙向交流。

集保結算所主要負責資本市場後台及票券市場集中結算交割服務，並主導推動債券無實體、NCD無實體及商業本票無實體等重大市場制度變革，兼具市場實務及制度建立豐富經驗。本次研討會議，大會邀集數十位來自主管機關、證券商及銀行等貴賓與會，集保結算所代表團隊除獲邀以「臺灣票券及公司債無實體化發展歷程及其清算交割制度」為題進行專題演講，並另就跨境保管外國有價證券與參加會議之代表進行業務交流。

集保結算所配合主管機關推行有價證券無實體化政策多年，先後完成上市（櫃）股票、興櫃股票、公司債、金融債券、基金商品及各種短期票券之無實體化作業，並於去(2017)年9月商業本票無實體化發行正式上線後，完成最後一塊拼圖，全面達成我國有價證券無實體化。證券之無實體發行有助於落實政府打造數位化金融環境政策，以電子化作業除節省人力成本、降低人工作業風險，並可大幅提昇市場作業效率。

集保結算所表示，本次與會就集保結算所於債票券無實體化及跨境保管業務與國外資本市場負責機構進行業務交流，本公司對該領域之豐富實務經驗及積極與業者合作，除響應政府新南向政策及業者發展南向業務，並提供經驗予泰國參酌，相信會對其市場相關制度之建立有所幫助，且亦進一步促進雙邊友好關係。