廣西犬隻現H1N1狗流感 專家：憂傳染給人類

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）狗兒不僅會傳染跳蚤，一篇新研究發現，豬流感病毒H1N1已傳播到犬隻身上，並於狗體內與其他病毒基因重組，不排除傳染給人類，造成世界性大流行。

該研究團隊來自美國紐約的西奈山伊坎醫學院（Icahn School of Medicine at Mount Sinai）。他們特地前往中國廣西地區進行研究，2013到2015年間提取犬隻體內的16株流感病毒株，結果發現H1N1豬流感病毒的基因片段；H1N1病毒就是2009年引發流感疫情大爆發的元兇。

除此之外，研究團隊還在這些犬隻身上找到H3N2和H3N8兩種流感病毒。科學家有理由相信，該種病毒已傳播到犬隻身上，恐為人類帶來風險。該研究於5日刊登在mBio期刊，由美國微生物學會（American Society for Microbiology）創立。

該研究主要研究員Adolfo Garcia-Sastre教授表示，圈養於家中的犬隻是滋生病毒的完美搖籃，為了防止病毒擴散或傳染給人類，強烈建議為愛犬注射疫苗。

他也表示，未來將利用人類血清，確認人體是否對狗流感病毒的免疫。新華社引述專家說法表示，雖然其他動物身上的病毒會傳染給犬隻，但不代表病毒會在犬隻之間相互傳播，甚至傳染其他動物和人類。