【偽造文書】OL網購國外名校學歷！當上「年薪250萬」主管

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）北市一名徐姓女子為應徵北部某公司人力資源主管，竟網購假的畢業證書，誆稱自己畢業自美國名校，最後與公司談妥以年薪252萬聘僱她。

不料徐女才剛上班，就立即請了19天喪假，甚至被抓包喪假期間竟在國外旅遊，還上臉書打卡。公司調查後，才驚覺徐女學歷造假，憤而提告求償。

TVBS新聞網7日報導，30多歲的徐女2017年在國外網站上，買了一張偽造的倫敦政經學院(London School of Economics, LSE)畢業證書，向該公司應徵人資主管職缺。她還在履歷表上自稱畢業於美國麻省理工學院、倫敦政經學院等名校，同時曾在其他公司任高階主管。

該公司面試官見徐女學、經歷都相當優秀，開出年薪252萬元聘用她。不過徐女才上班1個月，就向公司佯稱外公過世，須請19天喪假。結果被公司發現徐女在「服喪」期間，跑到國外旅遊，還在臉書打卡。

公司高層見狀起疑，開始調查徐女背景，結果發現徐女外公不但早已過世，甚至連她的畢業證書都是假的，便在去年8月資遣她，雙方也因勞資糾紛進行訴訟。

該公司表示，徐女去年6月至8月間，詐得薪資逾43萬元，因此控告她詐欺、偽造文書等罪嫌。

開庭時，徐女當場認錯並表示願意賠償公司60萬元，最後雙方達成和解。新北地檢署予以緩起訴處分，但徐女需另外支付國庫5萬元。