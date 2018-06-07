連兩年代言台灣觀光 長澤雅美推薦景點

日本人氣女星長澤雅美再度獲任台灣觀光形象代言人，她今天在東京出席觀光局宣傳活動，得知是首位連兩年台灣觀光的代言者，感到非常光榮。

觀光局今年延續Meet Colors! Taiwan的主題，再邀長澤雅美擔任觀光形象代言人。為爭取日本旅客下半年訪台，觀光局長周永暉在東京舉行記者會，與長澤共同宣傳多彩的夏季台灣，並推薦南台灣觀光。他說：「要用最美麗的長澤雅美，介紹最美麗的台灣。」

記者會上，長澤頂著俏麗短髮，穿著紅底金色圖樣民俗風服裝亮麗現身，鎂光燈此起彼落。她說：「承擔這項重大任務，聽說至今還沒有人連續兩年擔任這個角色，感到很光榮，覺得和台灣很有緣。」

長澤代言台灣觀光的全新宣傳影片Meet Colors! Taiwan，4月中旬已在日本全國發表。影片中，長澤置身多采多姿景緻中，展現不同風貌。她表示，很想穿戴各種不同的色彩，台灣是讓她發現與其擔憂未來，還不如重視活在當下的地方。她說，不論因為工作或私人觀光，曾多次造訪，最推薦的甜點是剉冰。她說：「剛到台灣吃的是雪花冰，現在想吃仙人掌冰，喜歡買的返國伴手禮是話梅麥芽糖和烏龍奶茶粉。」

觀光局準備3個題目讓長澤猜謎。包括日人最喜愛的台灣水果？台灣郵筒顏色有紅色和什麼色？體驗放天燈的勝地是哪裡？答案分別是芒果、綠色和平溪，長澤全答對。被問到最想推薦的3個地方，長澤說，「台南」的高美濕地、馬祖藍眼淚，還有一處是有茶園與茶館的地方，但一時講不出地名，周永暉代答是「貓空」。

周永暉會後對媒體表示，長澤到過「台中」清水高美濕地和台南七股濕地，主辦單位之前提供的是台南七股，但他在記者會前告訴長澤，講心目中喜歡的地方就可以，結果長澤說高美濕地，兩處都是高人氣地點。

長澤雅美早前在3日過31歲生日，周永暉特別準備刻有長澤雅美的澎湖玄武岩印章和壽桃慶祝。

觀光局以「Tourism 2020-台灣永續觀光發展策略」為目標，今年訂為「2018海灣旅遊年」，以「島嶼共生、十大跳島」帶動主題。周永暉特別介紹台灣四季多元活動，有春季的2019台灣燈會在屏東大鵬灣、夏季的寶島仲夏節、秋季的台灣自行車節與冬季的溫泉美食。

觀光局為台日觀光訂下700萬人次的目標，周永暉表示，達標絕沒問題，日本赴台觀光的自由行客已有7成，希望能再強化一線城市自由行，也希望多多鼓勵首遊台灣的2、3線城市。他說，希望透過移動式廣告、火車及列車彩繪宣傳。日本很多城市的旅客為此感動，例如大阪到姬路的Meet Colors! Taiwan號，就在當地大受歡迎。

日本人氣女星長澤雅美在東京出席觀光局宣傳活動。(中央社)