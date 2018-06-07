台北福華34週年 一路走來感謝有您

座落於仁愛綠蔭中的優雅磚紅建築，是許多人對台北福華的深刻印象。成立於民國73年，曾被紐約時報評為「台北最好的飯店」，古典紅木家具的雅致客房深受達賴喇嘛等知名人士喜愛。館內中式料理更隨著台灣餐飲業的風潮蓬勃發展，至今仍以師傅的獨到手藝吸引著一批資深饕客。專業的宴會服務與耗資六千萬打造的氣派場地，使得台北福華深受各國辦事處青睞，多次承辦國際國慶晚宴，代表台灣站在第一線與國際互動。

走過34年的風華歲月，飯店內仍處處可見創辦人廖欽福先生與九個兄弟的初心與用心。在以人為本的服務產業中，飯店內更不乏從草創初期即跟著創辦人一起打天下的忠誠員工，在客房、餐飲、後勤崗位上34年如一日，以熱忱的心服務廣大顧客。面對觀光產業、餐飲業的變動，台北福華也不斷推陳出新，深化服務。去年底完成了花園大道與彩虹座兩間餐廳的改裝，在餐飲口味上配合新的消費取向，調整為美式與亞洲口味，迎合消費者對泰式、日式及東南亞料理的喜好。除了持續進行客房翻新升級的硬體計畫，也預計於5年內與日本飯店集團有更深度合作。

為迎接6月19日台北福華34週年，並感謝長期支持台北福華的忠實顧客，六月份起於餐飲、住宿推出一系列酬賓活動。獨鍾江浙菜或廣東菜的消費者，江南春與珍珠坊推出福華生日套餐，以超優惠的NT$619價格就可以享受淮山雞燉盅、紅燒肉烏參、雪茸龍蝦燴等經典名饌。喜愛自助吧的消費者，在6月19日當天，麗香苑提供六月壽星6.19折優惠，彩虹座推出不分午晚餐NT$619的驚喜價。花園大道更歡樂，整個六月，壽星皆享三人同行一人免費。住房方面，推出34週年大驚喜專案，以NT$3,400元驚喜價享受原價NT10,000的高級雙人房；凡6月壽星預訂尊爵樓層可享NT$619優惠折扣，出示聯名卡結帳再享NT$340優惠。邀請所有消費者，熱熱鬧鬧歡喜慶週年。訂位/訂房請洽：02-2700-2323轉各餐廳或訂房組。